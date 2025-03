Realme POP UP: idź do Westfield Arkadia i zgarnij nagrody

Sprzęt

Już 14 i 15 marca 2025 roku w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia odbędzie się wydarzenie Realme POP UP. To doskonała okazja, by na własne oczy zobaczyć i przetestować najnowsze smartfony z serii Realme 14 Pro. Marka przygotowała liczne atrakcje, konkursy oraz ekskluzywne benefity dla uczestników wydarzenia.