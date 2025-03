Realme 14 5G, budżetowiec lepszy niż wariant Pro

Choć cena modelu Realme 14 5G pozostaje na razie tajemnicą, można przypuszczać, że będzie to kwota znacznie niższa niż serii Pro – o kilkaset złotych. Jednocześnie w porównaniu do podstawowego Realme 14 Pro 5G nowy model będzie miał sporo do zaproponowania , więc zapowiada się jako ciekawa alternatywa.

Producent zdradził też, że telefon będzie napędzany układem Snapdragon 6 Gen 4 – chociaż jest to jednostka budżetowa, to według Realme pozwoli osiągnąć w AnTuTu wynik 810 tys. punktów, czyli lepszy nawet, niż wykręcił w naszych testach Realme 14 Pro+ 5G (804 tys.). Producent sugeruje, że smartfon będzie działa bez lagów, bez przegrzewania się, a do tego zapewni dobry czas pracy (10,5 godziny grania), za co ma odpowiadać solidny akumulator 6000 mAh.