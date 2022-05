Marzysz o laptopie z ekranem OLED 240 Hz? Cena powala

Chociaż ekrany OLED na szeroką skalę są wykorzystywane w telewizorach, to wciąż są rzadkością w laptopach. Nie przeszkadza to firmie Razer we wprowadzeniu gamingowego modelu z odświeżaniem aż 240 Hz.

Firma Razer zaprezentowała nową wersję swojego gamingowego laptopa Blae 15. Ten nie tylko wyposażony jest w procesor Intela 12. generacji i mobilną wersję karty graficznej GeForce RTX 30, ale do tego zachwyca ekranem OLED o odświeżaniu aż 240 Hz.

Razer Blade 15 z ekranem OLED 240 Hz

Nowa wersja Razer Blade 15 to laptop, który na papierze robi wrażenie (jak mawia pewien kulinarny youtuber). Jest on wyposażony w 14-rdzeniowy i 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H, 32 GB pamięci DDR5, 1-terabajtowy dysk SSD PCIe oraz układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop. Robotę robi też dodatkowy slot M.2 PCIe na kolejny dysk.

Jednak to, co najbardziej zachwyca — przynajmniej w teorii — to wspominany już ekran OLED o odświeżaniu aż 240 Hz. Firma Razer zapewnia, że ma on czas reakcji 1 ms, jasność maksymalną 400 nitów oraz w 100% pokrywa profesjonalną paletę barw DCI-P3. Jeśli to prawda, to jest to laptop idealny nie tylko do gier, ale także pracy z filmami lub grafiką, gdzie kolory odgrywają ogromne znaczenie.

Ale są też złe informacje. Po pierwsze, premiera laptopa w tej wersji zaplanowana jest dopiero na czwarty kwartał tego roku. Po drugie, ceny zaczynają się od 3500 dolarów, czyli ponad 15500 zł.

