Nowe karty graficzne z wydajnością, w którą aż trudno uwierzyć

Nowa generacja kart graficznych ma zaoferować niewiarygodną wręcz wydajność, ale będzie to miało swoje koszty.

Nowa generacja kart graficznych NVIDII i AMD powinna zadebiutować w drugiej połowie 2022 roku. Niektóre doniesienia mówią o trzecim, a inne o czwartym kwartale. Nie ma to większego znaczenia. Dużo ważniejsze są ich możliwości, a te mają być wręcz niewiarygodne.

Wydajność nowych kart graficznych

Niemal w tym samym czasie pojawiły się ciekawe pogłoski na temat wydajności topowych kart graficznych z serii RTX 40 oraz RX 7000. Zarówno NVIDIA, jak i AMD postawiły na ogromny wzrost mocy obliczeniowej. Aż trudno uwierzyć, że obu firmom udało się dokonać tak dużego skoku z generacji na generację, o ile poniższe informacje są prawdziwe.

Zacznijmy od GeForce'a RTX 4090. Nie od dzisiaj wiemy, że TDP karty ma dobić do wartości aż 600 W. Oznacza to ogromne zużycie energii, które będzie wymagało jeszcze mocniejszych zasilaczy. W zamian karta ma zaoferować wydajność około 100 TFLOPs (FP32). Dla porównania RTX 3090 ma ten parametr na poziomie niecałych 36 TFLOPs. Oznaczałoby to praktycznie 3-krotny wzrost wydajności.

Podobnie sprawa wygląda w przypadku AMD. Według ostatnich plotek karta Radeon RX 7900 XT ma być taktowana zegarem aż 3 GHz i zaoferować wydajność około 92 TFLOPs. Tymczasem model RX 6900 XT osiąga zaledwie 23,04 TFLOPs (FP32), więc w tym przypadku mowa nawet o 4-krotnej poprawie.

Powyższe nie oznacza, że RTX 4090 będzie generować aż 3 razy więcej klatek na sekundę niż RTX 3090, a RX 7900 XT aż 4 razy więcej niż RX 6900 XT. Wydajność zmiennoprzecinkowa nie ma bezpośredniego przełożenia 1 do 1 na gry. Zazwyczaj wzrost TFLOPs o 100% oznacza około 50-60% lepszą płynność w grach, a tak przynajmniej było w momencie przejścia z kart Turing (RTX 20) na Ampere (RTX 30). Jak będzie tym razem? Czas pokaże.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: PCGamer