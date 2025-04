Questyle M18i i M15ck. Nowe wzmacniacze słuchawkowe z DAC

Questyle M18i i Questyle M15c wchodzą do oficjalnej dystrybucji na polskim rynku i już są dostępne w sprzedaży.

Questyle M18i

Najnowszy Questyle M18i to wzmacniacz słuchawkowy i DAC w jednym . Urządzenie wykorzystuje zaawansowaną architekturę Dual-Mono z dwoma układami firmy ESS Technology ES9219Q , które wraz z autorską topologią TTA (Three-Tier Architecture) mają oferować nie tylko znakomite parametry mierzalne, ale także świetne, nasycone i zarazem niezwykle naturalne i otwarte brzmienie.

Najnowszy wzmacniacz słuchawkowy jest także pierwszym urządzeniem tego typu marki Questyle, które ma wbudowany wyświetlacz OLED . Questyle M18i wyróżnia się ponadto pełną certyfikacją firmy Apple , co z kolei sprawia, że będzie bez problemu współpracował ze wszystkimi urządzeniami tej marki.

Questyle M15c

Druga nowa propozycja, Questyle M15c, to niewielki wzmacniacz słuchawkowy, który mimo niskiej ceny ma zapewniać dźwięk klasy audiofilskiej .

Ten przenośny DAC/AMP doskonale nadaje się do strumieniowego przesyłania dźwięku bezstratnego z platform takich jak Apple Music, TIDAL i innych .

Także i tutaj zastosowano autorską technologię Current Mode Amplification . A to oznacza, że znajdziemy w M15c firmowy moduł wzmocnienia prądowego SIP , który odpowiada za wysoką jakość toru analogowego znajdującego się bezpośrednio za przetwornikiem. Producent obiecuje pełne, nasycone a przy tym naturalne brzmienie.

Nowy Questyle M15c wspiera wszystkie gęste formaty, wliczając w to odtwarzanie PCM aż do 384 kHz oraz DSD aż do DSD128 włącznie.