Qualcomm wycofuje sprzęt. Dziwna akcja giganta

Firma Qualcomm właśnie wycofała rozesłany do deweloperów sprzęt. Były to mini-komputery PC z procesorami ARM. Decyzja była nagła, niespodziewana i zaskoczyła wielu.

Qualcomm wycofuje devkity Windows on ARM PC

Zestawy deweloperskie Snapdragon X Elite miały pomóc twórcom oprogramowania w tworzeniu aplikacji przystosowanych dla komputerów używających procesorów ARM z Windowsem 11. Czyli takich, jakie np. można znaleźć w wielu komputerach sygnowanych jako "Copilot Plus PC", w tym Surface Pro 11 itp.

Devkity miały być wysłane w czerwcu 2024 r. do deweloperów, ale przesyłka została opóźniona, po czym teraz firma Qualcomm zdecydowała się wycofać produkt. Co dziwne, stało się to po tym, jak już niektórzy odbiorcy otrzymali sprzęt. W korespondencji mailowej Qualcomm napisał do deweloperów:

"Produkt nie spełnił naszych wysokich standardów jakości i podjęliśmy decyzję, aby go wstrzymać wraz ze wsparciem na czas nieokreślony."

Jeden z twórców oprogramowania, Jeff Geerling, w swojej recenzji sprzętu zauważył, że nie można go odsprzedać, nie wspiera on Linux i nie posiada on portu HDMI - chociaż posiada wszystkie wymagane mikroukłady, aby przesyłać obraz przez HDMI, a także konwertować sygnał z DisplayPort do HDMI.

Co interesujące, Qualcomm informował deweloperów w zeszłym miesiącu, że planował wysłać zestaw deweloperski wyposażony w adapter USB-C do HDMI w zeszłym miesiącu zamiast tradycyjnego portu HDMI. Niektórzy spekulowali, że właśnie problem z portem HDMI doprowadził do opóźnień i ostatecznego wycofania produktu.

Devkit miał być kluczowym ogniwem do tego, by wspomagać twórców oprogramowania w konwersji aplikacji do platformy Windows on Arm, a Microsoft i Qualcomm zachęcali deweloperów, aby tworzyli zoptymalizowane wersje swoich aplikacji dla laptopów ze Snapdragon X Elite.

Zobacz: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 w dwóch wariantach. Jakie różnice?

Zobacz: Intela wchłonie Qualcomm? To nie żart, to nowa rzeczywistość

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Jeff Geerling / YouTube

Źródło tekstu: Engadget, opr. wł.