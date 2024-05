Microsoft Surface Pro 11 oficjalnie. Lada moment w sklepach

Microsoft pochwalił się nowościami spod znaku Surface. Nowy model z linii Pro oraz Surface Laptop to nie tylko standardowe “więcej i mocniej”, ale też kilka nowych narzędzi wspierających naszą pracę.

Ale nowy Surface Pro nie rezygnuje z tradycyjnego podbicia stawki w sektorze wydajności. Tym razem do środka trafiły procesory Snapdragon® X Elite i Snapdragon X Plus (do wyboru), co przekłada się na przyśpieszenie na poziomie nawet do 90% w porównaniu do Surface Pro 9, który swoją premierę miał ponad półtora roku temu. Do tego jest w stanie obsługiwać do trzech zewnętrznych wyświetlaczy 4K.

Sam Surface Pro ma natomiast 13-calowy wyświetlacz, w wybranych modelach z technologią OLED z HDR. Do tego Wi-Fi 7 i ultraszeroka kamera przednia QHD oraz tylna kamera UHD 10 megapixeli obsługująca wideo 4K. Dzięki temu Microsoft chwali się dumnie, że nowy Surface Pro może zastąpić nie tylko laptop czy tablet, ale świetnie nada się jako element konfiguracji z wieloma monitorami.

Nowe dodatki dla Surface Pro

Warto jeszcze wspomnieć o samym wykonaniu i dodatkach do nowego Surface Pro. Obudowa urządzenia w 72% została wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu. Do tego oferuje wiele wymiennych komponentów takich jak płyta główna, bateria i kamery, dzięki czemu dużo łatwiej będzie w razie czego naprawić.

Wśród dodatków znajdziemy natomiast klawiaturę Surface Pro Flex Keyboard, którą można używać zarówno podłączoną jak i odłączoną od samego urządzenia. Całość wzmocniono włóknem węglowym, co przekłada się na większą wytrzymałość. Z kolei pióro Slim Pen zostało wyposażone w narzędzia bazujące na AI. Cyfrowy atrament płynie teraz bardziej naturalnie. Do tego urządzenie cechuje się precyzyjnym cieniowaniem, 4096 punktami czułości na nacisk i wbudowanym silnikiem haptycznym, zapewniającym bardziej naturalne wrażenia podczas pisania.

Są i nowe laptopy Surface

Ale nowości związane z Surface Pro to nie jedyne niespodzianki, które Microsoft zaprezentował na swojej konferencji. Firma pochwaliła się też czymś dla fanów laptopów. Surface Laptop wciąż ma stawiać na wysoką jakość materiałów, z których jest wykonany, żywą gamę kolorów oraz ekrany dotykowe o proporcjach 3:2. Do tego Microsoft dorzuca jednak także nowe rozwiązania o zbiorczej nazwie Copilot, za którą kryje się wiele narzędzi bazujących na sztucznej inteligencji.

Nowy Surface Laptop ma między innymi kamerę Full HD Surface Studio, która obsługuje efekty Windows Studio oparte na sztucznej inteligencji. Wśród nich automatyczne kadrowanie, rozmycie portretowe, filtry kreatywne i ostrości głosu. Do tego dochodzi także dźwięk wzmocniony sztuczną inteligencją dzięki głośnikom Omnisonic® i Dolby® Atmos® oraz mikrofonom studyjnym.

Firma wykorzystała także okazję, by odświeżyć trochę swoje laptopy. Dotykowy ekran Pixel Sense z cienkimi ramkami ma mieć odświeżanie na poziomie 120 Hz, HDR, Dolby Vision IQ™ i technologię adaptacyjnych kolorów. Do wyboru będą dwa rozmiary – 13,8 cala oraz 15 cali oraz cztery warianty kolorystyczne: platyna, czarny, piaskowy i szafirowy. Czas pracy ma wynosić odpowiednio do 20 godzin na mniejszym ekranie oraz do 22 na większym.

Cena i data premiery sklepowej

Nowe Surface Pro oraz Surface Laptop mają być dostępne w sprzedaży od 18 czerwca. Dla niecierpliwych ruszyła już jednak przedsprzedaż na stronie Microsoft.com. Surface Pro to wydatek w wysokości minimum 5 399 złotych. Tyle samo wynosi cena za mniejszego Surface Laptop. Wariant 15-calowy to z kolei wydatek minimum 6999 złotych.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: informacja prasowa

Źródło tekstu: Informacja prasowa