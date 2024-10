Przechytrzył Apple. Ten gadżet pozwala modernizować MacBooka Pro

Nowoczesne ultrabooki mają to do siebie, że nie oferują zbytnio możliwości rozbudowy. Pewne komponenty są na przykład przylutowane do płyty głównej. Jeden z YouTuberów udowodnił jednak, że da się czasem obejść takie ograniczenia i wykonał modularne rozszerzenie dysku SSD do MacBooka Pro.

Apple daje i odbiera

Komputery MacBook Pro począwszy od 2016 roku i wprowadzenia Touch Bara w zasadzie nie pozwalały na żadną modernizację komponentów. Jedynym wyjątkiem były modele MacBook Pro z 2016 i 17 z przyciskami funkcyjnymi (nie posiadały chipu T1 do Touch Bara), w których dało się wymienić dyski SSD.

Później w 2019 kiedy to Touch ID i Touch Bary pojawiły się w podstawowych wersjach MacBooka Pro, Apple zablokowało możliwość wymiany SSD we wszystkich możliwych modelach z tej serii.

Z kolei Mac mini w modelach z 2014 r. również nie pozwalał na rozbudowę komponentów, a konkretniej RAM-u. Ta opcja została dodana przy okazji Mac mini z 2018 r. Niestety począwszy od Mac mini z procesorem M1 wydanym w 2020, seria komputerów Mac mini znowu nie pozwala na modernizację RAM-u.

Natomiast Mac Studio z 2023 r. w teorii pozwala na wymianę nośnika SSD, ale w praktyce ten proces jest dość trudny.

YouTuber na ratunek

Specjalizujący się w modyfikacjach sprzętu twórca iBoff opublikował nagranie, które pokazuje MacBooka Pro M1 z wymienionym dyskiem SSD z 256 GB na 2 TB przy pomocy specjalnie zaprojektowanego przez niego slotu wpiętego do płyty głównej.

Całość nie wymaga mikrolutowania, a po zainstalowaniu nowego dysku wystarczy uruchomić Konfigurator Apple aby przywrócić komputer. Ponadto prędkości podmienionego nośnika SSD są dokładnie takie same, jak tego od Apple.

Warto podkreślić, że to rozwiązanie pozwala uniknąć awarii - jeśli padłby wbudowany moduł SSD w MacBooku Pro, wtedy nie byłby on w stanie ładować akumulatora co oznacza, że nawet jeśli podpięlibyśmy zewnętrzny dysk SSD, nie bylibyśmy w stanie uruchomić komputera.

