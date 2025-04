Producent wycenił ten 65-calowy QLED na 4299 zł, ale Ty kupisz go 800 zł taniej

Dlatego też warto, o ile nam budżet pozwala, kupić lepszy ekran za więcej, niż je regularnie zmieniać, by ostatecznie skończyć z czymś i tak gorszym, niż telewizor, który był w naszym zasięgu cenowym kilka lat wcześniej. Zwłaszcza że niektóre modele już teraz są w fenomenalnych ofertach . Na przykład ten SAMSUNG QE65Q74D , który został wyceniony na 4299 zł , ale możecie go kupić za jedyne 3499 złotych .

SAMSUNG QE65Q74D

Jest to 65-calowy telewizor QLED o rozdzielczości 4K. Mamy więc gwarancję pięknych i żywych kolorów, także w trybie HDR10+ i obrazu w wysokiej rozdzielczości. Zwłaszcza że telewizor ten posiada chip podbijający rozdzielczość obrazu do natywnych 4K, nawet jeśli ta jest niższa. Co więcej, ekran ten pokochają także gracze, a to dzięki odświeżaniu 120 Hz. A to wszystko za jedyne 3499 zł.