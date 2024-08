Intel szykuje odświeżone procesory, ale to nie tak jak myślisz

Intel zaserwuje nam większą liczbę rdzeni i wątków, a na dodatek zrobi to już niedługo. Nie będą to jednak CPU skierowane do przeciętnego Kowalskiego.

Mimo aktualnych problemów Intel pozostaje liderem, mając w swoich rękach ponad 70% rynku procesorów komputerowych. Nic w tym dziwnego, gdy Niebiescy posiadają najwydajniejsze układy zarówno w przypadku segmentu konsumenckiego, jak i profesjonalnego.

Nowe Xeony powinny lada moment trafić do sprzedaży

A wygląda na to, że Amerykanie szykują się do odświeżenia oferty dla serwerów i stacji roboczych. Mimo iż rodzina Intel Sapphire Rapids debiutowała na początku 2023 roku, to już niedługo do sprzedaży trafią układy Intel Sapphire Rapids Refresh. Zaoferują one więcej rdzeni i wątków niż do tej pory.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza Intel Xeon W7-3565X oraz Xeon W7-2595X. Będą to procesory oferujące kolejno 32 rdzenie i 64 wątki przy taktowaniu do 4,8 GHz i TDP do 335 W oraz 26 rdzeni i 56 wątków, zegar do 4,8 GHz i TDP do 250 W. Do ich obsługi będzie potrzebna płyta główna z gniazdem LGA 4677.

Data premiery nowych CPU nie została zdradzona, ale biorąc pod uwagę liczbę dostępnych zdjęć w sieci, debiut jest tuż za rogiem. Niebiescy mają już gotowe opakowania, a to przeważnie ostatni etap na drodze powstawania nowego produktu, nim ten trafi na rynek.

Nie należy się jednak spodziewać dużego zamieszania na portalach i kanałach technologicznych. Trzeba pamiętać, że mowa o procesorach typowo do zastosowań profesjonalnych - serwery, stacje roboczy, systemy wbudowane, a nie układach konsumenckich. Nawet entuzjaści przerzucili się na serię Intel Core i9.

