Antec z nowym sprzętem. Sprawdzi się idealnie w małych PC

Składasz nowy zestaw komputerowy? Zależy Ci na małej maszynie? Nie ma problemu, z pomocą przychodzi Antec i ich nowy zasilacz SFX o mocy 850 W.

Słysząc frazy takie jak "komputer do gier" lub "stacja robocza" wiele osób wciąż wyobraża sobie duże zestawy w obudowach Full Tower. Jednak postęp, który dokonał się w ostatnich latach sprawia, że obecnie PC oferujący topową specyfikacją i wydajność może być mniejszy od konsoli.

Sugerowana cena to 699 złotych. Dostajemy 7 lat gwarancji

Co więcej nie wymaga to specjalnej wiedzy czy modyfikacji - wystarczy sprzęt dostępny w większości sklepów. A tak się składa, że Antec przygotował nowe zasilacze, które świetnie się sprawdzą w małych PC.

Antec SF850X to w pełni modularne zasilacze w formacie SFX, które są zgodne ze standardem ATX 3.1 i PCIe 5.1. Mamy tutaj do czynienia z pojedynczą linią +12 (do 70,8 A), przetwornicami DC-DC, aktywnym PFC oraz japońskimi kondensatorami. Przekłada się to na sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Gold.

Oczywiście nie zabrakło szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP i NLO. Całość chłodzi połpasywny system chłodzenia oparty na cichym, 92-milimetrowym wentylatorze.

Zastosowane okablowanie to czarne wiązki taśmowe. Wśród dostępnych złączy nie zabrakło 12V-2x6, a więc w przypadku kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 nie trzeba stosować żadnych przejściówek.

Zasilacze Antec SF850X trafiły już do pierwszych zagranicznych sklepów. Sugerowana cena to 139 funtów, czyli około 699 złotych. Producent udziela aż 7 lat gwarancji.

