Intel obniża ceny wybranych procesorów

Wygląda na to, że Intel zaczyna powoli czyścić magazyny przed premierą kolejnej generacji. Na rynku zaczynają się obniżki cen dla serii Intel Raptor Lake Refresh.

Najnowsze procesory od Niebieskich to rodzina Intel Core 14. generacji, która debiutowała w październiku ubiegłego roku. Jej zwieńczeniem ma być specjalny model - Intel Core i9-14900KS, którego premiera planowana jest na jutro. To jednak najwyraźniej nie koniec zmian w ofercie firmy.

Jak na razie obniżki dotyczą tylko USA

Amerykańskie media technologiczne, takie jak redakcja Tom's Hardware, zwracają uwagę na spadek cen modelu Intel Core i7-14700K. Jest to propozycja oferująca 20 rdzeni i 28 wątków z taktowaniem do 5,6 GHz.

Wiele sklepów takich jak Newegg czy Amazon posiada go już w swojej ofercie za 389 dolarów (ok. 1525 złotych), zamiast startowych 409 dolarów (ok. 1600 złotych). To niewielka, ale zauważalna obniżka cen. Co ciekawe Intel Core i7-14700KF, a więc ten sam model ale bez układu graficznego, nie doczekał się przeceny.

Czemu Niebiescy zdecydowali się na obniżkę? Można tylko gdybać. Jednym z prawdopodobnych powodów jest chęć uatrakcyjnienia zakupu w porównaniu do starszego, ale mocniejszego Intel Core i9-13900K czy konkurencyjnego AMD Ryzen 9 7900X3D, wycenionego właśnie na 389 dolarów.

Drugi powód to przygotowanie do czyszczenia magazynów przed premierą rodziny Intel Arrow Lake-S, która ma trafić na rynek jeszcze w tym roku. Na razie nie wiadomo czy obniżki z USA dotrą także do Europy.

