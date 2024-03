Masz konsolę Sony PlayStation 5? Pora na aktualizację!

Sony udostępniło wreszcie publicznie dużą aktualizację systemu dla konsol PlayStation 5. Przynosi ona szereg zmian i funkcji poprawiających komfort grania.

Najnowsza generacja stacjonarnych konsol do gier debiutowała pod koniec 2020 roku. To właśnie wtedy dostaliśmy Microsoft Xbox Series X/S oraz Sony PlayStation 5. I chociaż cztery lata to sporo czasu w świecie nowych technologii, to zarówno Amerykanie, jak i Japończycy cały czas rozwijają swoje produkty.

Sony serwuje nam lepszy dźwięk oraz interakcje z widzami

Dzisiaj, 13 marca 2024, Sony poinformowało o wydaniu nowej aktualizacji oprogramowania systemowego dla konsol PS5, która wprowadza szereg zmian QoL i nowych funkcji. Zmiany dotykają m.in. systemu audio. Wcześniej dostępna była ona tylko w formie beta dla wybranych użytkowników.

Zaktualizowane oprogramowanie kontrolerów bezprzewodowych Sony DualSense i DualSense Edge ulepsza wbudowany głośnik, dzięki czemu może on teraz emitować dźwięk o wyższej głośności, pozwalając wyraźniej słyszeć dźwięki w grze i czat głosowy. Zaprzęgnięto również AI, które ma lepiej redukować szumy tła związane z naciskaniem przycisków i dźwiękiem w grze, co zapewnia lepsze wrażenia z czatu głosowego.

Zmianie ulegają również interakcje w trybie udostępniania ekranu. Gracze oglądający Share Screen w trybie pełnoekranowym mogą teraz używać wskaźników i reakcji emoji do interakcji z rozgrywką gospodarza. Opcja jest domyślnie włączona, ale gospodarz może z niej w każdej chwili zrezygnować.

Na koniec zostaje nam niewielka, ale poprawiająca obcowanie z konsolą funkcjonalność - regulacja jasności wskaźnika zasilania dla konsol Sony PlayStation 5. Nowa opcja dostępna jest w Ustawienia -> System -> Sygnał dźwiękowy i świetlny -> Jasność. Więcej można przeczytać na oficjalnym blogu Sony.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Sony

Źródło tekstu: Sony, oprac. własne