Małe, ale mocarne. Thermaltake ma nowe zasilacze SFX

Nadciąga zasilacz idealny dla osób planujących złożenie małego PC. Thermaltake wypuszcza do sprzedaży jednostki SFX zapowiadane na początku stycznia.

Podczas targów CES 2024, które odbywały się w styczniu w Las Vegas (USA), nie zabrakło stanowiska firmy Thermaltake. Tajwański producent chwalił się wtedy między innymi swoimi nowymi zasilaczami komputerowymi. A tak się składa, że część z nich trafia właśnie do sprzedaży na całym świecie.

Thermaltake udziela aż 7 lat gwarancji

Thermaltake Toughpower SFX Platinum to jednostki w formacie SFX, skierowane do mniejszych zestawów komputerowych. Mowa o modelach o mocy 750, 850 oraz 1000 W. Wszystkie z nich spełniają wymagania standardu ATX 3.1, SFX 4.1 oraz PCIe 5.1, a więc są zgodne z najnowszymi podzespołami na rynku.

Mamy tutaj do czynienia z platformą opartą na pojedynczej linii +12 V, japońskich kondensatorach, topologii LLC i przetwornicach DC-DC. Wszystko to przekłada się na niskie tętnienia napięć (< 30 mV), wysoką regulację napięć (< ±2%) i bardzo wysoką sprawność do 92% potwierdzoną certyfikatem 80 PLUS Platinum.

Oczywiście nie zabrakło tutaj szeregu zabezpieczeń jak OCP, OVP, UVP, OPP, SCP czy OTP. Całość chłodzi cichy wentylator 90-milimetrowy z trybem pracy półpasywnej. Wisienką na torcie są zaś przewody w standardzie 12V-2x6 dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 i nowszych.

Zasilacze z serii Thermaltake Toughpower SFX Platinum trafią do sprzedaży w polskich sklepach w kwietniu. Sugerowane ceny ustalono na 180 euro (około 769 złotych) za model 750 W, 190 euro (około 815 złotych) za wersje 850 W i 220 euro (około 945 złotych) za wariant 1000 W. Producent udziela 7 lat gwarancji.

Źródło zdjęć: Thermaltake

Źródło tekstu: Thermaltake, oprac. własne