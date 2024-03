Potwierdzono cenę Intel Core i9-14900KS. Tanio nie będzie

Intel Core i9-14900KS będzie nie tylko wyjątkowo wydajny, ale również bardzo drogi i gorący. Jeden z największych amerykańskich sprzedawców zdradził cenę.

Platforma LGA 1700 debiutowała na rynku pod koniec 2021 roku wraz z procesorami Intel Alder Lake-S. Łącznie trafiły na nią trzy rodziny procesorów - Intel Core 12., 13. i 14. generacji. Ostatni i najmocniejszy model ma pojawić się lada moment, a mowa o wyczekiwanym od dłuższego czasu Intel Core i9-14900KS.

Intel Core i9-14900KS trafi do sklepów 14 marca

Flagowiec z serii Intel Raptor Lake Refresh zaoferuje 24-rdzenie i 32-wątki, w konfiguracji 8 dużych, wysokowydajnych rdzeni oraz 16 małych, energooszczędnych. Nowością będzie rekordowo wysokie taktowanie wynoszące do 6,2 GHz. Wszystko to przy deklarowanym TDP na poziomie 150 W.

Wygląd na to, że Intel Core i9-14900KS jest już nie tylko w rękach wybranych recenzentów i overclockerów, ale trafił również na sklepowe półki. Jedna z największych amerykańskich sieci - Micro Center - umieściła procesor na swojej stronie internetowej. Sugerowana cena to 749 dolarów (ok. 2936 zł + VAT).

Jest to spory skok względem poprzednich CPU z serii "Special Edition". Były one nie tylko tańsze, ale i oferowały więcej rdzeni niż wcześniejsze generacje. Dla przypomnienia:

Intel Core i9-12900KS - 739 USD; 16 rdzeni i 24 wątki; do 5,5 GHz; wydany 5 kwietnia 2022;

- 739 USD; 16 rdzeni i 24 wątki; do 5,5 GHz; wydany 5 kwietnia 2022; Intel Core i9-13900KS - 699 USD; 24 rdzenie i 32 wątki; do 6,0 GHz; wydany 12 stycznia 2023;

- 699 USD; 24 rdzenie i 32 wątki; do 6,0 GHz; wydany 12 stycznia 2023; Intel Core i9-14900KS - 749 USD; 24 rdzenie i 32 wątki; do 6,2 GHz; premiera 14 marca 2024;

Czy nowy procesor Niebieskich jest warty tej ceny? To zależy. Będzie to najwydajniejszy model tej generacji. Na uwadze trzeba mieć jednak duży pobór mocy i wysokie temperatury, co potwierdziły już pierwsze testy. Tym samym będzie to propozycja skierowana głównie do entuzjastów i fanów podkręcania.

Zobacz: Wyczyszczą ci konto przez piersi. Nie, to nie żart

Zobacz: Potwór w kieszeni. Kiedyś sci-fi, dziś rutyna Kowalskiego i Nowaka

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: I_Leak_VN@X, MicroCenter

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne