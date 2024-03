ZALMAN przedstawia obudowę dla fanów niskich temperatur

ZALMAN przygotował obudowę dla osób, którym zależy na dobrej cyrkulacji powietrza i niskich temperaturach podzespołów. A wszystko to w kompaktowej formie.

ZALMAN to jeden z tych producentów, którego obecnie trudno nazwać dużym i popularnym, ale kojarzony jest chyba przez każdego starszego entuzjastę PC. Koreańczycy od zawsze bowiem cechowali się dobrym stosunkiem ceny do możliwości, a w przeszłości ich produkty były bardzo popularne w Polsce.

Przewidywana cena ZALMAN P30 Air to ok. 329 - 349 zł

Najnowszą pozycją w ofercie firmy jest seria ZALMAN P30 Air, czyli jak sama nazwa wskazuje bardziej przewiewny wariant zeszłorocznej obudowy. Cały przedni panel, górny i dolny oraz część bocznego to mesh. Oczywiście w 2024 roku nie mogło zabraknąć też podświetlenia ARGB LED czy okna z hartowanego szkła.

ZALMAN P30 Air to konstrukcja o wymiarach 420 x 235 x 452 milimetrów i masie 7,6 kilograma. Zamontujemy tutaj płyty Micro ATX lub Mini ITX; karty graficzne o długości do 392 milimetrów; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 181 milimetrów oraz zasilacze o długości do 226 milimetrów. Dla nośników danych przewidziano dwie zatoki 3,5" oraz dwa miejsca 2,5".

Pod względem wentylacji zmieścimy tutaj do dziewięciu wentylatorów - dwa 140- lub trzy 120-milimetrowe na górze oraz taki sam zestaw na dole, dwa 140-/120-milimetrowe na przodzie oraz jeden z tyłu. Fabrycznie dostajemy trzy większe jednostki z podświetleniem ARGB LED oraz pełen zestaw filtrów przeciwkurzowych.

Panel I/O znalazł się na górze, ale jest dość ubogi. Oferuje on nam zaledwie jedno USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, złącze audio typu Combo oraz przycisk Power i Reset.

Opisywana rodzina ZALMAN P30 Air trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach, a do wyboru będzie czarna i biała wersja kolorystyczna. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale należy zakładać podobne kwoty jak za starszy wariant bez dopisku "Air", czyli około 329 - 349 złotych.

Zobacz: Masz konsolę Sony PlayStation 5? Pora na aktualizację!

Zobacz: Małe, ale mocarne. Thermaltake ma nowe zasilacze SFX

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZALMAN

Źródło tekstu: oprac. własne