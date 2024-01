AMD zdradza kolejne szczegóły na temat serii Ryzen 8000

Czekasz na nowe procesory AMD? Dobrze się składa. Amerykanie udostępnili ostatnie brakujące informacje, czyli dokładne taktowania małych rdzeni Zen4c.

AMD szykuje się do premiery serii Ryzen 8000G. Będą to nowe, długo wyczekiwane układy APU dla gniazda AM5 na bazie najnowszych architektur. Mowa więc o połączeniu wydajnego CPU z równie wydajnym iGPU, co pozwoli na komfortową pracę i granie w nowe gry nawet bez dedykowanej karty graficznej.

Rodzina AMD Ryzen 8000G trafi do sprzedaży 31 stycznia

W przypadku nowej rodziny Czerwoni zdecydowali się na wprowadzenie budowy big.LITTLE, podobnej do tego co stosuje Intel. Mowa więc o połączeniu dużych, wysokowydajnych rdzeni Zen4 z małymi, energooszczędnymi Zen4c. A tak się składa, że AMD udostępniło brakujące informacje - taktowania małych rdzeni.

W skład serii AMD Ryzen 8000G będą wchodziły cztery układy, ale tylko dwa z nich zaoferują małe rdzenie:

AMD Ryzen 7 8700G - 8 rdzeni (duże), 16 wątków; do 5,1 GHz; Radeon 780M, 65 W;

- 8 rdzeni (duże), 16 wątków; do 5,1 GHz; Radeon 780M, 65 W; AMD Ryzen 5 8600G - 6 rdzeni (duże), 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 760M, 65 W;

- 6 rdzeni (duże), 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 760M, 65 W; AMD Ryzen 5 8500G - 6 rdzeni (2 duże i 4 małe), 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 740M, 65 W;

- 6 rdzeni (2 duże i 4 małe), 12 wątków; do 5,0 GHz; Radeon 740M, 65 W; AMD Ryzen 3 8300G - 4 rdzenie (1 duży i 3 małe), 8 wątków; do 4,9 GHz; Radeon 740M, 65 W;

W przypadku AMD Ryzen 5 8500G małe rdzenie mają oferować zegar 3,2 GHz bazowo i do 3,7 GHz w trybie boost. Zaś AMD Ryzen 3 8300G to kolejno 3,2 i 3,6 GHz. Różnice względem dużych rdzeni są więc spore, a w połączeniu z mniejszą pamięcią cache przełoży się to na zauważalny spadek wydajności.

Należy jednak pamiętać, że do sklepów trafią oficjalnie tylko trzy najmocniejsze układy AMD Ryzen 8000G. Najsłabszy zaś dedykowany jest rynkowi OEM, czyli gotowym zestawom komputerowym. Sklepowy debiut planowany jest na 31 stycznia, a sugerowane ceny (bez VAT) wyglądają następująco:

AMD Ryzen 7 8700G - 329 USD, czyli około 1319 złotych ;

329 USD, czyli ; AMD Ryzen 5 8600G - 229 USD, czyli około 919 złotych ;

229 USD, czyli ; AMD Ryzen 5 8500G - 179 USD, czyli około 719 złotych;

