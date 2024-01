Chińczycy się buntują. To będzie pierwsza taka karta graficzna

Chciałbyś nową i wydajną kartę graficzną od NVIDII? Nie jesteś przekonany do złącza 12VHPWR? Nie ma sprawy! MaxSun oferuje model z klasycznym zasilaniem.

W ubiegłym tygodniu na rynku debiutowała nowa karta graficzna, czyli NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Jej pełny test znajdziecie również na łamach Telepolis. W skrócie to znacznie wydajniejszy układ wyposażony w mocniejsze GPU z większą liczbą jednostek obliczeniowym i pojemniejszą pamięcią podręczną.

MaxSun ma kartę dla przeciwników standardu 12VHPWR

Oczywiście wzrósł również pobór mocy, acz nieznacznie - ze 200 do 220 W. Tym samym NVIDIA nakazała, by autorskie modele korzystały wyłącznie z nowego złącza zasilającego 12VHPWR, a nie starszych 8-pin. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy producenci mają zamiar słuchać się Zielonych.

Chińska firma MaxSun pochwaliła się na swojej stronie internetowej modelem GeForce RTX 4070 SUPER iCraft OC. Na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się on z tłumu - dwuslotowy układ chłodzenia z trzema wentylatorami; podświetlenie LED czy fabryczne podkręcenie to raczej standard wśród kart od firm trzecich.

Jednak uważna analiza specyfikacji i zdjęć na stronie producenta zdradza coś jeszcze - Chińczycy zdecydowali się na dwa złącza 8-pin, zamiast jednego 12VHPWR. Co ciekawe to jedyny taki model z prawie 70 dostępnych do tej pory na rynku. Również w ofercie MaxSun, który ma jeszcze dwa inne GeForce RTX 4070 SUPER.

Rodzi się więc pytanie czy to NVIDIA poluzowała zalecenia względem partnerów, czy jednak MaxSun zdecydował się na niesubordynację? Tego dowiemy się w najbliższych tygodniach. Potwierdzeniem pierwszej z możliwości będzie pokazanie przez innych partnerów kart ze złączami typu 8- lub 6-pin.

Źródło zdjęć: MaxSun

Źródło tekstu: oprac. własne