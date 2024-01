Nie dla Polaka to! Niemcy dostali wyjątkowego Radeona

Popularny w Niemczech producent gotowych zestawów komputerowych ma gratkę dla fanów AMD. Memory:PC przygotowało autorskie Radeony RX 7800 XT.

Karty graficzne od AMD, Intela czy NVIDII prawie zawsze są dostępne w podstawowych wersjach referencyjnych oraz rozbudowanych, autorskich. Te drugie często oferują fabryczne OC, wydajniejsze i cichsze układy chłodzenia oraz dodatki jak podświetlenie RGB LED, dedykowane oprogramowanie czy ekran LCD.

Wyjątkowy Radeon dostępny będzie tylko w Niemczech

Wygląda jednak na to, że Memory:PC będzie pierwszym dystrybutorem sprzętu w Europie z autorskimi kartami graficznymi. Niemcy nawiązali bowiem współpracę z czołowym partnerem AMD, firmą Sapphire.

Memory:PC Radeon RX 7800 XT oparty został na modelu Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse. Mowa tutaj o referencyjnej specyfikacji, czyli taktowaniu 2124 MHz w trybie gry i do 2430 MHz w trybie boost. Pamięć VRAM to 16 GB GDDR6 19,5 Gbps na 256-bitowiej szynie danych. Co dziwne TDP podniesiono z 263 do 266 W.

Układ chłodzenia pozostał bez zmian - okazały, bogato żebrowany radiator; cztery niklowane rurki cieplne oraz dwa wentylatory. Zastosowano jednak nowy design. Kolorystyka opiera się na czerni i czerwieni, doprawionej turkusowymi wentylatorami i dodatkowymi napisami "Memory:PC" oraz "WE LOVE GAMING!"

Memory:PC Radeon RX 7800 XT jest przewidziany oficjalnie tylko dla rynku Niemieckiego. Karta nie trafi do sprzedaży detalicznej, a będzie zasilać gotowe zestawy komputerowe. Najtańsza konfiguracja z procesorem AMD Ryzen 7 5700X wyceniona jest na 999 euro, czyli około 4359 złotych.

Google News

Źródło zdjęć: MemoryPC

Źródło tekstu: VideoCardz, oprac. własne