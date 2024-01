Takiego Raspberry Pi jeszcze nie było

Fani Raspberry Pi nie przestają zaskakiwać. Najnowsza Malinka w rękach jednego z entuzjastów zyskała bardzo ciekawe chłodzenie DIY.

Pod koniec października ubiegłego roku na rynku debiutowało długo wyczekiwane Raspberry Pi 5. Skok wydajności okazał się spory, ale okupione jest to wysokimi temperaturami. Najnowsza Malinka zasadniczo wymaga aktywnego chłodzenia by zachować pełnie wydajności pod długotrwałym obciążeniem.

Ekstremalne OC Malinki wymaga ekstremalnych kroków

Oczywiście jak to bywa wśród entuzjastów i majsterkowiczów, fani Raspberry Pi 5 szukają alternatywnych metod na schłodzenie układu napędzającego urządzenie. Jednym z nich jest Iwan Kuleszow, który dokumentuje swoje poczynania na portalu X (daw. Twitter).

Wspomniany internauta zdecydował się na tzw. "delliding", czyli zdjęcie metalowego odpromiennika ciepła z SoC. Jest to operacja ryzykowna i wymagająca pewnej ręki. Jeden zły ruch i kończymy z przyciskiem do papieru.

Na goły układ założony został moduł Peltiera, a na nim spoczął spory, miedziany radiator wyposażony w trzy ciepłowody. Całość zamontowana za pomocą adaptera wykonanego metodą druku 3D. Malinkę uprzednio zabezpieczono taśmą kaptonową naokoło odsłoniętego SoC.

No dobrze, a po co to wszystko? Autor podaje dwa powody - chęć zabawy w ekstremalne OC Raspberry Pi 5 oraz po prostu względy wizualne. Niestety jako, że projekt ma dosłownie kilka godzin to brak dokładnych wyników. Ogniwo Peltiera jednak bez problemu zapewni temperatury SoC w Malince na poziomie 0°C.

Gdzie jest haczyk? Po pierwsze problemem jest kondensacja wilgoci w powietrzu i ryzyko uszkodzenia Raspberry Pi. Po drugie ogniwa Peltiera mają bardzo duży pobór mocy, od kilkudziesięciu do kilkuset watów. Tym samym nie ma to praktycznego i ekonomicznego uzasadnienia innego niż hobby.

Źródło zdjęć: Ivan Kuleshov@X

Źródło tekstu: oprac. własne