AMD Ryzen 7000 bez tajemnic. Poznaliśmy pełną specyfikację

Procesory AMD Ryzen 7000 nie mają już przed nami prawie żadnych tajemnic. Poznaliśmy dokładną specyfikację wszystkich modeli szykowanych na premierę.

Ostatnie dni obfite są w gorące informacje ze świata komputerowego. Co i rusz słychać coś nowego o kartach graficznych i procesorach. Nie powinno to nikogo dziwić, biorąc pod uwagę, że z końcem wakacji miejsce ma mieć jedna premiera za drugą. Swoje nowości zaprezentuje AMD, NVIDIA oraz Intel.

AMD Ryzen 7000 będą wymagały nowych płyt głównych

Pisaliśmy już o najmocniejszym procesorze Intel Raptor Lake-S oraz średniopółkowym modelu NVIDIA GeForce RTX 4070. Teraz zaś przyszła pora na AMD i ich ofertę CPU. Dwa niezależne źródła twierdzą bowiem, że znają dokładną specyfikację rodziny AMD Ryzen 7000.

Flagowy AMD Ryzen 9 7950X ma być 16-rdzeniowym i 32-wątkowym procesorem pracującym z zegarem 4,5 GHz bazowo i do 5,8 GHz w trybie boost. Współczynnik TDP to 170 W normalnie i 230 W w trybie boost. To spory skok zarówno taktowania - kolejno o 1100 i 800 MHz, jak i poboru mocy - o 65 W.

AMD Ryzen 9 7900X to już 12 rdzeni i 24 wątki przy zegarze 4,7 i 5,6 GHz, a więc o 1000 i 800 MHz więcej względem odpowiednika z poprzedniej generacji. Tutaj podobnie TDP podniesiono do 170 W.

AMD Ryzen 7700X to 8 rdzeni i 16 wątków przy taktowaniu 4,5 i 5,4 GHz, ale pobór mocy ma sięgać "tylko" 105 W jak to miało miejsce w serii AMD Ryzen 6000.

Na koniec zostaje najpopularniejszy wśród graczy segment - AMD Ryzen 5 7600X z 6 rdzeniami i 12 wątkami. Tutaj zegar bazowy ma wynosić 4,7 GHz i do 5,3 GHz w trybie boost. Pobór to też 105 W, ale jest to skok aż o 40 W względem modelu poprzedniej generacji.

Wszystkie modele AMD Ryzen 7000 doczekają się większej pamięci podręcznej typu L2, 1 MB zamiast 0,5 MB. Pamięć podręczna typu L3 pozostaje bez zmian, ale AMD pracuje nad modelem z pamięciami 3D V-Cache.

Prezentacja rodziny AMD Ryzen 7000 ma nastąpić 29 sierpnia, ale prawdziwa premiera i dostępność w sklepach będzie nieco później. Mówi się aktualnie o 15 września.

Źródło zdjęć: AMD, MSI

Źródło tekstu: Wccftech, Expreview, oprac. własne