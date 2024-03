Nowe procesory AMD obsłużą do 4 TB pamięci RAM

AMD szykuje się do ofensywy na rynku procesorów. Ich nowe układy serwerowe przyniosą szereg zmian, które powinny przełożyć się na spory skok wydajności.

AMD pracuje w pocie czoła nad nowymi produktami, które pozwoliłyby nawiązać walkę z Intelem oraz NVIDIĄ. Tym samym w drodze są już kolejne generacje konsumenckich i profesjonalnych procesorów oraz kart graficznych. Za sprawą nowych architektur mają nam one zaoferować spory skok wydajności.

Procesory AMD EPYC 9000 będą miały TDP do 400 W

Nie jest żadną tajemnicą, że jeszcze w tym roku mamy dostać procesory AMD EPYC 9000 (nazywane również AMD Turin), skierowane do serwerów. Mimo zastosowania architektury AMD Zen5, nadal mają one pasować do starszych płyt głównych z gniazdem AMD SP5, które obsługiwały CPU na bazie AMD Zen4.

Opublikowana częściowa specyfikacja jednej z platform zdradza, że AMD EPYC 9000 obsłuży do 4 TB pamięci RAM DDR5-6000. To spory skok wydajności względem poprzednich generacji, których możliwości kończyły się na modułach 4800 MT/s, a nawet 3600 MT/s przy obłożeniu wszystkich slotów na płycie.

Patrząc na resztę parametrów można zakładać, że rodzina AMD Turin zaoferuje modele o TDP do 400 W. Uwagę zwraca też aż 120 linii PCI Express 5.0. Podczas gry CPU na bazie Zen4 oferowały "tylko" 96 linii PCIe 5.0. Oczywiście jak w przypadku każdych przecieków należy podchodzić do tego z pewną dozą ostrożności.

Źródło zdjęć: AMD, yuuki_ans@X

Źródło tekstu: oprac. własne