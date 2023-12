Znamy ceny nowych procesorów Intela. Tanio nie będzie

Jeśli liczyłeś na to, że zablokowane procesory Intel Core 14. generacji będą tanie to nie mamy dobrych wieści. Mimo minimalnych zmian ceny pozostały bez zmian.

Nie tak dawno, bo w połowie października, debiutowały procesory Intel Raptor Lake Refresh. Jak sama nazwa wskazuje jest to lekko odświeżona rodzina o nieco wyższych zegarach. Większość nowych CPU oferuje dokładnie taką samą konfigurację rdzeni i wątków jak Intel Core 13. generacji.

Odgrzewany kotlet w tej samej cenie co świeży

Do tej pory w sprzedaży pojawiły się najwydajniejsze, odblokowane modele jak Intel Core i9-14900K(F), Core i7-14700K(F) oraz Core i5-14600K(F). Wiele osób czeka więc na tańsze jednostki, które mają mieć premierę na początku przyszłego roku na CES 2024. A jedna z nich trafiła już do sprzedaży.

W amerykańskim sklepie internetowym ShopBLT pojawiła się strona produktowa Intel Core i3-14100. Jest to najniżej pozycjonowany model tej generacji, który wyposażono w 4 rdzenie i 8 wątków pracujących z zegarem 3,5 GHz bazowo i do 4,7 GHz w trybie Turbo. Całość z układem graficznym Intel UHD Graphics 730 (24 EU).

Amerykanie wycenili nowy procesor na 150 dolarów, czyli około 595 złotych (+VAT). To zasadniczo identyczne cena jak za Intel Core i3-13100. Czy to ma sens? Nie bardzo. Dostajemy tutaj w końcu tę samą, archaiczną już architekturę z czasów Intel Core 12. generacji, a jedyną nowością są o 100-200 MHz wyższe taktowania. To niestety nie przekłada się na duży skok wydajności w grach i programach.

Źródło zdjęć: ShopBLT, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: momomo_us@X, oprac. własne