Tym programem przetestujesz wszystko. Za darmo

Sprawdzenie wydajności i stabilności komputera lub smartfona jeszcze nigdy nie było prostsze. Wszystko za sprawą nowego scenariusza w programie 3DMark.

W sprzedaży dostępne jest zatrzęsienie laptopów, smartfonów, tabletów, komputerów stacjonarnych i podzespołów. Jak więc najłatwiej sprawdzić wydajność, stabilność i temperatury danego sprzętu w domowym zaciszu? Tutaj z pomocą przychodzą benchmarki, czyli zautomatyzowane programy testowe.

Steel Nomad pojawi się już na początku przyszłego roku

Na początku listopada informowaliśmy Was, że lider branży - 3DMark - szykuje nowy scenariusz testowy. A tak się składa, że UL Solutions postanowiło zdradzić nieco więcej szczegółów.

Steel Nomad będzie następcą znanego i lubianego Time Spy. Ma być to test służący do ewaluacji wydajnych komputerów z wyższej półki, ale bez zadań związanych z ray tracingiem. Odpalimy go na urządzeniach pracujących pod kontrolą Windowsa, Linuksa oraz macOS.

Dla smartfonów, tabletów oraz laptopów ze zintegrowanym układem graficznym przewidziany jest prostszy test Steel Nomad Light. Będzie on dostępny zarówno na Windowsa, ale i Androida oraz iOS.

Data premiery Steel Nomad przewidziana jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Steel Nomad Light pojawi się w późniejszym terminie, ale nadal będzie to przyszły rok. Nowe testy będą dostępne w formie darmowej aktualizacji dla obecnych posiadaczy pakietu 3DMark na Steamie, EPIC Games Store i stronie producenta.

Źródło zdjęć: UL Solutions

Źródło tekstu: oprac. własne