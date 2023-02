Znamy wydajność procesora AMD Ryzen 9 7900X3D

Czekasz na nowe procesory AMD z pamięciami 3D V-Cache? Świetnie się składa! Pojawiły się pierwsze wyniki wydajności w grze Ashes of the Singularity.

Procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały we wrześniu ubiegłego roku. Zaoferowały one wreszcie - z rocznym opóźnieniem względem Intela - obsługę interfejsu PCIe 5.0 i pamięci RAM DDR5. Pojawił się jednak wymóg używania nowych, drogich płyt głównych. Jakby tego było mało skok wydajności okazał się niewielki.

Nowe procesory AMD trafią do sklepów 28 lutego

Tym samym wiele osób się zawiodło, a sprzedaż okazała się niewielka. Konsumenci chętniej sięgają po starsze jednostki AMD Ryzen 5000 oraz wydajniejsze, konkurencyjne Intel Alder Lake oraz Raptor Lake. Jednak Czerwoni mają asa w rękawie - procesory z pamięcią 3D V-Cache, przydatną zwłaszcza w grach.

W ramach rodziny AMD Ryzen 7000X3D mają pojawić się trzy modele: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D oraz Ryzen 7 7800X3D. Wszystkie z nich doczekają się dodatkowej pamięci podręcznej typu L3, co już w przypadku poprzedniej generacji udowodniło, że zapewnia spory skok FPS w grach.

A tak się składa, że w bazie benchmarku Ashes of the Singularity pojawiły się wyniki wydajności AMD Ryzen 9 7900X3D sparowanego z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Całość na ustawieniach 1080p (Crazy).

Mowa o trzech różnych testach od tego samego użytkownika. Zanotowano tutaj kolejno 8900, 9000 i 9100 punktów. Niestety trudno porównać to do AMD Ryzen 9 7900X czy Ryzen 9 7950X. W bazie AotS znajduje się mało ich pomiarów z GeForcem RTX 4090, a te które są dostępnie nie wydają się zbyt miarodajne. Rozstrzał wyników jest zbyt duży - 4800 punktów dla Ryzen 9 7900X i od 5300 do 15 900 punktów dla Ryzen 9 7950X.

Więcej szczegółów poznamy lada moment. Premiera mocniejszych procesorów od Czerwonych ma nastąpić już 28 lutego, zaś słabszy model trafi do sklepów trochę później, 6 kwietnia. Sugerowane ceny ustalono na 699, 599 oraz 449 dolarów, czyli równowartość około 3019, 2585 i 1939 złotych.

