Nowy procesor AMD to będzie hit wśród graczy. Znamy wydajność

Wygląda na to, że AMD znowu to zrobiło. Najtańszy procesor z serii Ryzen 7000X3D pokazał wreszcie swoją wydajność w grach. Wyniki są więcej niż zadowalające.

Pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 debiutowały na rynku pod koniec ubiegłego roku. W styczniu dostaliśmy tańsze i niżej taktowane jednostki, a pod koniec lutego pojawiły się najbardziej zaawansowane warianty z pamięcią podręczną typu 3D V-Cache. Przynosi ona spory skok wydajności zwłaszcza w grach.

AMD szykuje prawdziwego killera dla graczy

Tym razem AMD przewidziało trzy modele - Ryzen 9 7950X3D (16R/32W), Ryzen 9 7900X3D (12R/24W) oraz Ryzen 7 7800X3D (8R/16W). Dwa pierwsze trafiły już do sprzedaży, a premiera ostatniego przewidziana jest na 6 kwietnia. Jednak dzięki MSI poznaliśmy przedpremierowo wydajność tego procesora w grach.

AMD Ryzen 7 7800X3D to 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor pracujący z zegarem bazowym 4,2 GHz. Całość doprawiona 96 MB pamięci podręcznej oraz TDP 120 W. Może być to istny killer wśród graczy, oferujący najlepszy stosunek ceny względem wydajności. Podobnie jak wcześniej Ryzen 7 5800X3D.

Egzemplarze testowe trafiły już w ręce recenzentów i youtuberów, a pierwsze niezależne testy mają pojawić się już dzisiaj - 5 kwietnia. Swoje pomiary do celów wewnętrznych i marketingowych przeprowadzają również partnerzy AMD tacy jak ASUS, MSI, GIGABYTE i inni. A my poznaliśmy wyniki jednego z nich.

W sieci pojawił się slajd z prezentacji MSI. Sprawdza on jaki wpływ na wydajność AMD Ryzen 7 7800X3D w grach mają szybsze pamięci RAM DDR5 oraz ich autorskie profile dla PBO (Precision Boost Overdrive) na płytach głównych. Wynik? Maksymalnie to o 9 do 12% więcej FPS, ale średnio jest to 4% więcej FPS.

Dzięki tym wykresom wiemy też, że AMD Ryzen 7 7800X3D sparowany z płytą główną MSI X670E Tomahawk, pamięciami RAM DDR5 Kingston Fury Beast 6000 MHz i kartą graficzną MSI GeForce RTX 4090 Gaming Trio oferuje w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli i przy wysokich ustawieniach graficznych następujący klatkaż:

Metro Exodus - 156 FPS;

- 156 FPS; Watch Dogs: Legion - 170 FPS;

- 170 FPS; Assasin's Creed: Valhalla - 179 FPS;

- 179 FPS; Far Cry 6 - 186 FPS;

- 186 FPS; Red Dead Redemption 2 - 187 FPS;

- 187 FPS; F1 2022 - 207 FPS;

- 207 FPS; Final Fantasy XIV: Endwalker - 282 FPS.

- 282 FPS. Shadow of the Tomb Raider - 287 FPS;

Prezentuje się więc to całkiem nieźle, ale z ostatecznymi wnioskami warto wstrzymać się do zejścia embargo na testy. AMD Ryzen 7 7800X3D trafi do sklepów 6 kwietnia. Sugerowana cena to 449 dolarów.

