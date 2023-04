Thermalright prezentuje białe i ciche zestawy AiO z RGB LED

Na rynku przybywa białych podzespołów komputerowych. Tym razem mowa o cichym układzie chłodzenia typu All in One od cenionej firmy Thermalright.

Najnowsze procesory AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S oferują rekordowo wysoką wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków, wysokich taktowań oraz nowych technologii. Wiąże się to jednak z dużym poborem mocy, a więc i wysokimi temperaturami.

Zestaw AiO od Thermalright stawia na bardzo cichą pracę

Jeśli zależy Wam na długowieczności Waszego zestawu komputerowego to odpowiedni układ chłodzenia CPU jest dobrą inwestycją. Tutaj z pomocą przychodzą zestawy All in One. Jeśli szukacie cichej, białej i wydajnej konstrukcji to Thermalright ma coś dla Was. A wszystko to doprawione podświetleniem ARGB LED.

Thermalright Forzen Prism White ARGB LED to nowa seria gotowych zestawów chłodzenia cieczą. Mamy tutaj do wyboru dwa modele z aluminiową chłodnicą 360- lub 240-milimetrową o grubości 27 milimetrów. Pompka pracuje z prędkością do 3300 RPM przy kulturze pracy do 23 dB(A). Jest więc cicho i wydajnie.

Zastosowane wentylatory to autorski model Thermalright TL-E12W-S V2, a więc jednostki 120-milimetrowe z łożyskiem typu FDB. Według specyfikacji maksymalna prędkość to do 1850 RPM przy wydajności do 70,4 CFM, ciśnieniu do 2,64 mmH2O i maksymalnej głośności do 27 dB(A). Całość doprawiona bogatym ARGB LED.

Tajwańskie AiO wspiera nowsze i starsze procesory. Mowa o gniazdach AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200, 115x, 2011(-3) oraz 2066. Sugerowana cena pozostaje tajemnicą, ale Thermalright znany jest z atrakcyjnie wycenionych coolerów CPU. Tutaj powinno wyglądać to podobnie.

