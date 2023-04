Dobre wieści dla posiadczy konsol Xbox Series X i S. Będzie taniej

Jesteś użytkownikiem konsoli Microsoft Xbox Series X lub Series S? W takim razie mamy dobre wieści! Dzięki WD już niedługo zainstalujesz więcej gier.

Najnowsze stacjonarne konsole do gier to Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X i Series S. Debiutowały one na rynku pod koniec 2020 roku. W obu przypadkach mowa zasadniczo o komputerach stacjonarnych z układami APU od AMD, które od PC różnią się głównie systemem operacyjnym.

Dzięki WD będzie taniej, ale u Sony nadal wygląda to lepiej

Takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Portowanie gier stało się znacznie łatwiejsze, a użytkownicy zyskali nowe możliwości. Jedną z nich jest łatwość powiększania wbudowanej pamięci na gry. W przypadku Japończyków mowa o klasycznych SSD M.2, ale u Amerykanów jest to nieco bardziej skomplikowane.

Posiadacze konsol Xbox Series X/S chcąc zwiększyć dostępną pamięć dyskową skazani do tej pory byli na drogie karty rozszerzeń od Seagate (lub nieautoryzowane chińskie adaptery). Wygląda jednak na to, że już niedługo w sklepach pojawi się tańsze, analogiczne rozwiązanie od Western Digital.

Amerykański sklep BestBuy przed czasem (już usunięto) opublikował w swojej ofercie karty rozszerzeń WD_BLACK C50. Różnica w cenie jest spora - 179,99 dolarów zamiast dotychczasowych 219,99 dolarów za wariant o pojemności 1 TB. To jednak nadal znacznie drożej niż SSD dla Sony PlayStation 5.

Japończycy dopuszczają dowolne nośniki półprzewodnikowe typu M.2 z interfejsem PCI Express 4.0, które spełniają wymagania co do prędkości odczytu i zapisu. Co to oznacza? SSD PCIe 4.0 1 TB można kupić w Polsce już za nieco ponad 400 złotych. Dedykowana karta dla Xboxa to już ponad 1000 złotych.

Innymi słowy chociaż sytuacja dla posiadaczy konsol Microsoftu nieco się polepszy, to jakby nie zaklinać rzeczywistości z tego pojedynku nadal zwycięsko będą wychodzić użytkownicy konsol Sony.

