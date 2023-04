ASUS rzuca wyzwanie Steam Deckowi. Specyfikacja robi wrażenie

Myślałeś, że Nintendo Switch to przeżytek? Tak, ale Steam Deck również! Nadciąga tajwański killer, czy ASUS ROG Ally z wydajnym APU od AMD i lepszym ekranem.

Pierwszego kwietnia w sieci pojawiło się sporo lepszych i gorszych technologicznych żartów z okazji prima aprilis. Wiele osób myślało, że ASUS ROG Ally to jeden z nich. Nic bardziej mylnego! Tajwańczycy faktycznie chcą rzucić wyzwanie Valve Steam Deck i wygląda na to, że mają sporą szansę wygrać ten pojedynek.

ASUS ROG Ally to 2x większa wydajność niż Steam Deck

Opisywana konsola ma wymiary 280 x 113 x 39 milimetrów i waży 608 gramów. Tym samym jest nieznacznie mniejsza i lżejsza niż Steam Deck. Oferuje przy tym znacznie lepszą specyfikację. Zarówno gdy mowa o wydajności, temperaturach, jak i kulturze pracy. Całość dopełnia możliwość podłączenia karty graficznej.

Egzemplarze inżynieryjne ASUS ROG Ally trafiły w ręce zagranicznych recenzentów. Dzięki temu wiemy, że sercem urządzenia jest AMD APU Phoenix korzystające z architektury AMD Zen4 dla CPU oraz AMD RDNA3 dla iGPU. Tajwańczycy twierdzą, że mowa o dwa razy większej wydajności. Zastosowano tutaj lepszy układ chłodzenia z dwoma wentylatorami. Różnica w głośności jest ogromna - 20 vs 37 dB(A).

Również użyty ekran jest znacznie lepszy. Nadal mowa o przekątnej 7 cali, ale stosunek to już popularniejsze 16:9 (zamiast 16:10). Co więcej rozdzielczość to 1920 x 1080 pikseli, jasność to 500 nitów, a częstotliwość odświeżania sięga do 120 Hz. Steam deck z 1280 x 800 pikseli, 400 nitów i 60 Hz prezentuje się więc słabo.

ASUS ROG Ally pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 wzbogaconego w specjalną nakładkę. Oznacza, ze możemy tutaj bez problemu odpalać gry i aplikacje wydane na inne platformy niż Steam.

Sugerowana cena i data premiery pozostają nieznane. ASUS obiecuje jednak, że konsola ma być "atrakcyjnie wyceniona" i dostępna będzie na całym świecie. Oczywiście segment cenowy Valve Steam Deck jest raczej nieosiągalny. Należy zakładać bardziej 600 - 700 dolarów, czyli około 2599 - 2999 złotych.

Źródło zdjęć: ASUS, Dave2D

Źródło tekstu: oprac. własne