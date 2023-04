Antec prezentuje futurystyczną obudowę z wbudowanym ekranem

Ta obudowa pomieści najwydajniejsze podzespoły komputerowe, zapewni im niskie temperatury i odpowiednio wyeksponuje dzięki dwóm oknom z hartowanego szkła.

Każdy z nas inaczej wyobraża sobie idealną obudowę komputerową. Jedno jest jednak pewne - powinna być ona solidna i zapewniać niskie temperatury podzespołom w środku. A tak się składa, że tajwańska firma Antec właśnie rozszerzyła swoje portfolio o bardzo ciekawą konstrukcję.

Antec wycenił swoją nową obudowę na 735 złotych

Ich najnowsza obudowa oferuje bardzo przewiewny panel przedni, górny, dolny i tylni; panele boczne w formie okna; wydajne wentylatory o grubości 30 milimetrów; rozbudowany panel I/O oraz wyjątkowy dodatek w postaci wbudowanego ekranu umożliwiającego szybki podgląd temperatury procesora lub karty graficznej.

Antec Performance 1 FT to obudowa typu Full Tower o wymiarach 522 x 230 x 522 milimetrów i wadze 12,6 kilograma. Wykonana została ze stali, hartowanego szkła oraz tworzyw sztucznych. W środku zmieścimy płyty główne E-ATX, ATX, Micro-ATX oraz Mini-ITX; chłodzenia procesora o wysokości do 175 milimetrów; karty graficzne o długości do 400 milimetrów oraz do dwóch nośników danych 3,5" oraz trzech 2,5"

Na uwagę zasługują możliwości wentylacji. Zmieścimy tutaj do dziesięciu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, trzy na topie oraz trzy 120-milimetrowe na pokrywie piwnicy i jeden z tyłu obudowy. Fabrycznie dostajemy aż trzy większe i jedno mniejsze "śmigło" Antec Storm T3 PWM. Grubość 30, zamiast 25 milimetrów pozwala oferować lepszą wydajność przy niższym generowanym hałasie.

Panel I/O znalazł się na górze, bliżej prawej krawędzi. Gości dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, jedno USb typu C, złącze audio, przyciski Power i Reset oraz wbudowany ekran.

Obudowa Antec Performance 1 FT wyceniona została na 159 euro, czyli równowartość około 735 złotych. Pierwsze zagraniczne recenzje oceniają ją bardzo pozytywnie. Data premiery w Polsce pozostaje nieznana.

Źródło zdjęć: Antec

Źródło tekstu: oprac. własne