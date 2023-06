AMD oszalało? Nadciąga nowy procesor dla gniazda AMD AM4

Jeden z producentów płyt głównych zdradził, że AMD może szykować nowy procesor dla starszych płyt głównych. Specyfikacja jest dobra, acz jest pewien haczyk...

Pod koniec września 2022 roku debiutowały najnowsze procesory AMD Ryzen 7000. Zaoferowały one spory skok wydajności oraz obsługę nowych technologii jak pamięci RAM DDR5 czy interfejs PCI Express 5.0. Niestety to wszystko wymagało nowej platformy, którą oparto na gnieździe AMD AM5.

AMD pozbywa się wadliwych układów APU z serii Cezanne

Wygląda jednak na to, że Czerwoni szykują jeszcze przynajmniej jeden nowy procesor dla płyt głównych ze starszym socketem AMD AM4. Tak przynajmniej twierdzi jeden z większych producentów, GIGABYTE, który dodał jego obsługę w wybranych płytach głównych.

AMD Ryzen 7 5700 to procesor wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków z zegarem bazowym 3,7 GHz i do 4,6 GHz w trybie Turbo. Mamy tutaj do czynienia z 4 MB pamięci podręcznej L2 oraz 16 MB pamięci L3. Całość wykonana w litografii 7 nanometrów, z TDP 65 W oraz należąca do rodziny AMD Cezanne.

Wygląda więc to bardzo podobnie do znanego nam już od dawna i bardzo udanego APU, czyli AMD Ryzen 7 5700G. Nowy układ ma jednak o 100 MHz niższe taktowania oraz nie posiada układu graficznego.

Jak na razie inni producenci - ASUS, ASRock, BIOSTAR czy MSI - nie dodali obsługi dla AMD Ryzen 7 5700 w swoich płytach głównych. Jednak wzmianki o tym modelu pojawiały się już kilka miesięcy temu. Był on zapewne dostępny dla wybranych partnerów OEM (firmy składające gotowe zestawy komputerowe.

Czemu AMD zdecydowało się na premierę nowego CPU dla starej platformy? Czerwoni zapewne pozbywają się zapasów wadliwych APU z serii Cezanne. To znaczy takich, które mają niesprawne iGPU. Jeśli cena będzie adekwatna to sporo posiadaczy starszych serii jak Ryzen 1000, 2000 czy 3000 może się skusić na upgrade.

