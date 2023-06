Jesteś fanem VALORANT? To fotele właśnie dla Ciebie

Jesteś fanem gry VALORANT? Myślałeś o kupnie fotela komputerowego? Idealnie! Secretlab kontynuuje współpracę z Riot Games i zapowiedział nowe modele.

VALORANT to darmowa gra z gatunku drużynowych strzelanek wieloosobowych, która debiutowała na rynku w czerwcu 2019 roku. Gra w nią 18 milionów ludzi na całym świecie. Jest to tytuł od Riot Games, czyli twórców między innymi szalenie popularnego League of Legends (MOBA) czy Teamfight Tactics (auto battler).

Fotele Secretlab VALORANT to wydatek około 3000 złotych

VALORANT ma tak wielu fanów, że jeden ze znanych producentów foteli dla graczy postanowił rozszerzyć współpracę z Riot Games. Secretlab zapowiedział oficjalnie limitowane edycje TITAN Evo.

Kolekcja VALORANT rozszerzyła się o dwa nowe modele - Jett oraz Reyna, które bazują na dwóch żeńskich postaciach z omawianego FPS. Pierwsza opcja to kolory takir jak błękit, granat i czerń; druga to głównie fiolet i czerń. W obu przypadkach znajdziemy specjalne grafiki nawiązujące do umiejętności bohaterów.

Fotele oparte zostały na popularnym modelu Secretlab TITAN Evo. Oznacza to m. in. obicie ze sztucznej skóry, regulowane wsparcie odcinka lędźwiowego, magnetyczną poduszkę zagłówkową z pianki zapamiętującej kształt czy regulowane podłokietniki 4D. Nie zabrakło oczywiście oparcia odchylanego do 165°.

Nowe fotele Secretlab z serii VALORANT dostępne są w dwóch rozmiarach. Wersja "Regular" polecana jest osobom o wzroście 170 - 189 centymetrów i masie poniżej 100 kilogramów. Wariant "XL" to większa propozycja dla konsumentów o wzroście 181 - 205 centymetrów i masie 80 - 180 kilogramów.

Opisywane fotele można zamówić na oficjalnej stronie producenta. Zarówno wersja Jett, jak i Reyna wyceniona jest na 674 euro (około 2999 złotych). Za fotele w wersji XL trzeba zapłacić nieco więcej - 724 euro (około 3225 złotych). Producent udziela 5-letniego okresu gwarancyjnego. Prócz tego nadal dostępny jest starszy, czarno-czerwony wariant VALORANT oraz nawiązujące do gry biurko.

Źródło zdjęć: Secretlab

Źródło tekstu: oprac. własne