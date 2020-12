Procesor Alder Lake-S pojawia się w wynikadch Geekbench 5

Procesor Intela Alder Lake-S zadebiutuje w przyszłym roku, jednak w wynikach testach Geekbench 5 możemy sprawdzić, jak prezentuje się w działaniu.

Procesor Alder Lake-S zalicza się do dwunastej generacji i ma trafić na rynek dopiero w ostatnim kwartale przyszłego roku. Wyniki, które znajdują się poniżej, pochodzą z modelu dla inżynierów i nie oddają w pełni finalnych możliwości podzespołu. Model ten ma 16 rdzeni i obsługuje 24 wątki, a standardowe taktowanie zegara to 1,4 GHz. W takiej konfiguracji osiągnął w benchmarku Geekbench 5 wyniki 996 punktów dla jednego rdzenia oraz 6931 punktów przy wielu rdzeniach.

Pierwsze informacje na temat procesora pojawiły się w maju, wraz z informacją, że jest on przeznaczony dla LGA 1700. Potwierdzają to rezultaty Geekbench. Wyniki nie są imponujące i nie powodują zachwytów, ale już są mocne, a do finalnej wersji procesora jeszcze długa droga, można zatem stwierdzić, że zapowiada się po prostu nieźle.

Zobacz: Intel prezentuje nowy sterownik - dla graczy Fortnite i innych produkcji

Zobacz: Intel przestanie sprzedawać procesory 9. generacji

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Techspot

Źródło tekstu: Techspot