Intel prezentuje nowy sterownik - dla graczy Fortnite i innych produkcji

Wcześnie w tym tygodniu AMD i Nvidia opublikowały nowe sterowniki, a pod jego koniec dołącza do nich Intel. Sterownik o numerze 27.20.100.9030 przeznaczony jest dla procesorów ze zintegrowanym układem graficznym.

Nowy sterownik skupia się przede wszystkim na poprawieniu jakości rozgrywki w Fortnite przy procesorach Intel Core 7. generacji. Na tym jednak nie koniec, ponieważ osoby korzystające z Iris Xe będą mieć usprawnioną zabawę także przy takich produkcjach, jak Dragon Quest XI S: Echoes oraz Elusive Age Age - Definitive Edition, Twin Mirror i Football Manager 2021. Z kolei osoby mające Intel Core z grafiką Iris Plus mogą spodziewać się ulepszenia jakości rozgrywek w Empire of Sin, Halo 4, World of Warcraft: Shadowlands oraz Haven.

A co z najbardziej wyczekiwanym tytułem tego roku, czyli Cyberpunk 2077? Tutaj osoby posiadające zintegrowaną grafikę muszą jeszcze poczekać - aktualizacja będzie, ale dopiero za jakiś czas. Nowy sterownik likwiduje także szereg bugów, jakie można obserwować w wielu grach. Są to m.in. Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Shadow of the Tomb Raider, Hitman 2 i Red Dead Redemption 2. Ulepszenie powinny odczuć także programy graficzne, jak Corel Draw.

