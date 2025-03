Prawdziwa gratka dla fanów retro. Kultowa konsola w odnowionej wersji dziś jest w promocji

Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób jest zainteresowanych konsolami retro, żeby jeszcze raz móc wrócić do poprzedniej epoki. Problem w tym, że ilość sprawnych starych konsol na rynku sukcesywnie spada, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Na szczęście istnieje rozwiązanie tego problemu, czyli miniaturowe konsolki retro. I oczywiście, puryści raczej się nimi nie zainteresują. Jednak dla większości będzie on wystarczającym substytutem sprzętu sprzed lat. A to wszystko za jedyne 199 złotych.

Retro Games Atari The 400 mini

Takim urządzeniem jest Retro Games Atari The 400 mini. Urządzenie to jest stylizowane na klasyczną konsolę Atari 400. Jednak jest w stanie emulować wszystkie komputery od klasycznej czterysetki po Atatri 800 XL, oraz konAtarowca wal z gumowca! Ten okrzyk kiedyś budził oburzenie u fanów tego kultowego, 8-bitowego komputera. Dziś jednak wywołuje co najwyżej uśmiech spowodowany falą nostalgii za dawnymi, prostszymi czasami.