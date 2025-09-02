Powtórka z rozrywki. Galaxy Fold 7 ma ten sam problem, co poprzednik

I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ ten w składanych smartfonach jest wręcz absurdalnie drogim elementem. Jeszcze bardziej absurdalne jest jednak to, że chodzi tu o… łuszczącą się farbę na obudowie. I to w przypadku smartfonu za około 9 tysięcy złotych, którego poprzednik miał ten sam problem.

Samsung Galaxy Z Fold7 z łuszczącym się lakierem

Najprawdopodobniej przyczyna jest ta sama, co w poprzednim modelu. Jak twierdzi na swojej stronie pomocy technicznej:

Korzystanie z szybkiej ładowarki innej firmy, która nie jest prawidłowo uziemiona, może prowadzić do prądów upływowych, które niszczą anodę (ochronną i estetyczną powłokę na metalowych powierzchniach) urządzenia Galaxy. Może to prowadzić do rozwarstwienia się powłoki. Aby zapewnić trwałość i dobry wygląd urządzenia, zdecydowanie zalecamy korzystanie wyłącznie z oryginalnych ładowarek Samsung, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapobiegać tego typu problemom.

Problem w tym, że ładowarki sieciowe Samsunga, które są dedykowane smartfonom i są sprzedawane w Polsce, również nie mają uziemienia. Można mieć także wątpliwości, czy stosowanie materiałów, o których wiemy, że ulegają degradacji po podłączeniu do szybkiej ładowarki w ramach standardu wtyczki USB-C, jest dobrym pomysłem.