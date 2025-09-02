Sprzęt

Powtórka z rozrywki. Galaxy Fold 7 ma ten sam problem, co poprzednik

Jakiż to problem może mieć składany smartfon? I to taki z którym borykał się jego poprzednik? Pewnie wielu z Was zaskoczę, ale nie chodzi tu o ekran.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:44
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Powtórka z rozrywki. Galaxy Fold 7 ma ten sam problem, co poprzednik

I to jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ ten w składanych smartfonach jest wręcz absurdalnie drogim elementem. Jeszcze bardziej absurdalne jest jednak to, że chodzi tu o… łuszczącą się farbę na obudowie. I to w przypadku smartfonu za około 9 tysięcy złotych, którego poprzednik miał ten sam problem. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Samsung Galaxy Z Fold7 z łuszczącym się lakierem

Najprawdopodobniej przyczyna jest ta sama, co w poprzednim modelu. Jak twierdzi na swojej stronie pomocy technicznej: 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Szary SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Szary SM-S938
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/128GB 6.2" 120Hz Zielony SM-S931
0 zł
3299 zł - najniższa cena
Kup teraz 3299 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Grafitowy SM-S721
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/128GB 6.7” 120Hz Grafitowy SM-S721
0 zł
2687.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 2687.69 zł
Advertisement

Korzystanie z szybkiej ładowarki innej firmy, która nie jest prawidłowo uziemiona, może prowadzić do prądów upływowych, które niszczą anodę (ochronną i estetyczną powłokę na metalowych powierzchniach) urządzenia Galaxy. Może to prowadzić do rozwarstwienia się powłoki. Aby zapewnić trwałość i dobry wygląd urządzenia, zdecydowanie zalecamy korzystanie wyłącznie z oryginalnych ładowarek Samsung, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapobiegać tego typu problemom.

Problem w tym, że ładowarki sieciowe Samsunga, które są dedykowane smartfonom i są sprzedawane w Polsce, również nie mają uziemienia. Można mieć także wątpliwości, czy stosowanie materiałów, o których wiemy, że ulegają degradacji po podłączeniu do szybkiej ładowarki w ramach standardu wtyczki USB-C, jest dobrym pomysłem.

Tyle Polska wydaje na zbrojenia. Tak wypadamy na tle Europy

 Oczywiście to tylko przypuszczenia oparte na poprzednim modelu. Samsung nie zabrał jeszcze głosu w sprawie Galaxy Z Fold7.

Image
telepolis
samsung smartfony samsung galaxy z fold7
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority