Porządny telewizor nie musi kosztować fortuny. Ten ma QLED i 4K, a w promocji jest tani jak barszcz

Hisense to jeden z tych producentów, którzy w parze z niską ceną stawiają na wysoką jakość. Dzięki tej strategii mówimy o jednym z czołowych, światowych producentów telewizorów, który może pochwalić się 50-letnim doświadczeniem . W tym przypadku mamy 55-calowy telewizor 4K z ekranem QLED , czyli HISENSE 55A7NQ . Ten może być Wasz za jedyne 1799 złotych .

HISENSE 55A7NQ

Telewizor ten wspiera najpopularniejsze formaty HDR, czyli Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG. Dzięki aż trzem złączom HDMI można do niego podłączyć dekoder, konsolę i komputer jednocześnie. Zaszyto w nim także technologię podbijania rozdzielczości obrazu do natywnego 4K. Za korzystanie ze smartTV i serwisów VOD odpowiada system VIDAA. A wszystko to za 1799 złotych.