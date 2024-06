Szykuj się na podwyżki cen. Dotkną wiele kategorii urządzeń

Szykują się podwyżki cen elektroniki. Prawdopodobnie dotkną one wiele urządzeń, w tym laptopy oraz smartfony.

Producenci pamięci DRAM spodziewają się niedoborów układów, które mogą wpłynąć na duży wzrost cen elektroniki. Podwyżki dotkną wiele sprzętów, w tym laptopy smartfony oraz pamięci RAM do desktopów. Powód jest prosty.

Wzrost cen pamięci DRAM

Doniesienia mogą wydawać się nawet lekko szokujące dla kogoś, kto bacznie śledzi rynek. Jeszcze kilka miesięcy temu producenci pamięci DRAM zmniejszali produkcję, aby pozbyć się nadwyżek i podwyższyć mocno zaniżone ceny. Teraz docierają do nas informacje, że pamięci DRAM może być za mało i to pomimo tego, że produkcja ruszyła już pełną parą. Jak to możliwe?

Winny jest popyt, ale nie konsumentów, a innych firm. Chodzi konkretnie o rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Zapotrzebowanie jest tak ogromne, że producenci (Samsung, SK Hynix itp.) dużo swoich mocy przerzucają na produkcję pamięci HBM, mniej priorytetowo traktując moduły DRAM. To może w niedalekiej przyszłości doprowadzić do niedoborów i tym samym wzrostu cen.

Tymczasem pamięci DRAM są szeroko wykorzystywane w wielu urządzeniach od smartfonów przez laptopy i na podzespołach do desktopów kończąc. Jeśli rzeczywiście dojdzie do niedoborów na rynku, to powinniśmy oczekiwać wzrostu cen.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: MyDrivers