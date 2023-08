InkPad X Pro - czytnik, e-notatnik i odtwarzacz audio w jednym

PocketBook zapowiedział właśnie nowe urządzenie do czytania i e-notatek z 10,3-calowym ekranem. Czytnik InkPad X Pro oparty jest na systemie Android.

Już wkrótce na rynek trafi nowy PocketBook, z którego będzie można korzystać zarówno jako czytnik, jak i e-notatnik. Pojawi się też opcja odtwarzania audio, połączenia Bluetooth oraz regulowana funkcję Smart Light.

Najważniejsze cechy urządzenia:

Czterordzeniowy procesor i 2 GB pamięci RAM dla płynnego odczytu i przepływu pracy;

32 GB wbudowanej pamięci: wystarczająco dużo miejsca na obszerną bibliotekę, wszystkie notatki i nagrania;

Obsługa 18 formatów książek i grafik: AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPG, JPEG;

Urządzenie jest zasilane przez system operacyjny Android 8.1;

Gniazdo Bluetooth, Wi-Fi i USB typu C;

W zestawie znajduje się rysik Wacom i etui z funkcją usypiania.

PocketBook InkPad X Pro już wkrótce trafi na rynek

PocketBook InkPad X Pro wyposażony jest ekran E Ink Mobius o przekątnej 10,3 cala i rozdzielczości 1404 × 1872 i 227 PPI. To duży i bezpieczny dla wzroku wyświetlacz, zapewniający duży komfort czytania dowolnych treści.

Ponadto nowy model oferuje nieznane dotąd użytkownikom czytników PocketBook doświadczenia związane z nanoszeniem odręcznych notatek. Dzięki rysikowi Wacom mogą oni robić precyzyjne zapiski na marginesach podczas czytania lub pisania w oddzielnej aplikacji.

PocketBook InkPad X Pro działa na platformie Android, a to zapewnia użytkownikom dodatkową swobodę korzystania z aplikacji innych firm. Od teraz można już instalować na urządzeniu różne aplikacje mobilne do czytania lub pisania odręcznego, co pozwala dostosować sposób korzystania z urządzenia do własnych preferencji.

Co więcej, w odróżnieniu od pozostałych urządzeń marki PocketBook, InkPad X Pro nie ma preinstalowanych słowników, ale właściwe pliki można zainstalować samodzielnie.

Jak przystało na wszystkie urządzenia z linii „InkPad”, również InkPad X Pro obsługuje pliki dźwiękowe. Teraz, nawet w czasie lektury, można słuchać muzyki przez bezprzewodowe słuchawki lub głośniki z funkcją łączności Bluetooth. Jeśli znudzi nas książka, możemy zmienić ją na audiobook i przełączyć się na tryb słuchania.

Sugerowana cena detaliczna PocketBooka InkPad X Pro to 1899 złotych.

