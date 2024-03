PocketBook Era Color: Czytanie w kolorze i audiobooki

Na polski rynek wchodzi kolejny już czytnik książek wyposażony w kolorowy ekran E Ink. PocketBook Era Color czaruje nie tylko kolorem, ale też generatorem mowy, wbudowanym głośnikiem czy ochroną przed wodą IPX8.

PocketBook Era Color wyposażony jest 7-calowy ekran E Ink Kaleido 3 o rozdzielczości 1264 x 1680 px dla odcieni szarości i 632 x 840 px przy wyświetlaniu w kolorze. Przekłada się to na zagęszczenie równe 300 ppi dla skali szarości (16 odcieni) i 150 ppi w kolorze (4096 kolorów). Choć może to wyglądać mizernie na tle tabletów, rozmawiamy tutaj o 50% wzroście rozdzielczości dla treści kolorowych w stosunku do dotychczasowych rozwiązań. Przy czym podobnie jak w innych czytnikach E Ink obraz, zamiast mizernieć w ostrym słońcu, prezentuje tym lepsze kolory i ostrość, im jaśniejsze jest nasze otoczenie.

7-calowy czytnik ma kompaktowe wymiary - 155 x 134,3 x 7,8 mm i masę 235 gramów, a jego litowo-polimerowy akumulator 2500 mAh pozwala na długie, beztroskie czytanie między innymi z racji zastąpienia zasobożernego Androida specjalną wersją systemu Linux, oznaczonej jako 4.9.56. Czytnik jest przy tym w pełni kompatybilny nie tylko z długą listą najpopularniejszych formatów ebooków i komiksów, ale też z popularnymi polskimi księgarniami online Legimi i Empik Go. Pliki możemy wygodnie dostarczać do urządzenia za pomocą chmury Dropbox czy funkcji Send-to-PocketBook. Już na start w urządzeniu dostajemy 11 preinstalowanych słowników, z możliwością bezpłatnego pobrania przez WiFi dodatkowych 42 kombinacji językowych.

Jeśli nie w wersji tekstowej, treści możemy też pochłaniać z użyciem wbudowanego głośnika lub podłączając słuchawki Bluetooth, a także słuchawki ze złączem JACK przez dodatkowy adapter. Pomoże w tym wbudowany generator mowy, jak i obsługa audiobooków w formatach MP3, OGG, M4A i archiwach OGG i MP3. Nie zabrakło też szeregu aplikacji znanych z poprzednich urządzeń marki, z czytnikiem RSS, przeglądarką internetową i szeregiem prostych gier na czele.

Sprzęt ma czterordzeniowy procesor 1,8 GHz (co mówi nam niewiele), 1 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej. Tej ostatniej, współdzielonej z systemem operacyjnym i aplikacjami, nie da się rozbudować za pomocą czytnika kart pamięci — trochę szkoda, bo o ile na książki to aż nadto, to już zapas audiobooków na urlop potrafi zaskoczyć pojemnością.

Producent oferuje PockerBooka Era Color w jednym tylko kolorze — Stormy Sea, czyli „morskiej szarości”. Nie ma co jednak specjalnie skupiać się na tym kolorze — to jedyne akcent na bokach urządzenia, tył i przestrzeń wokół ekranu są czarne. Do sprzedaży czytnik trafi w kwietniu, a jego polska cena wyniesie 1149 zł.

Zobacz: Test Empik GoBook 2.0. Tak się to robi

Zobacz: Czytnik prawie idealny... no, prawie. Test PocketBook InkPad 4

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: PocektBook, wł

Źródło tekstu: PocketBook, oprac. wł.