Czytnik prawie idealny... no, prawie. Test PocketBook InkPad 4

InkPad 4 to nowy czytnik e-booków w ofercie firmy PocketBook. To model, który obsługuje aplikacje Legimi i Empik Go, ale nie jest urządzeniem tanim. Czy warto wydać na niego 1300 zł?

Na początku maja firma PocketBook poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży czytnika e-booków InkPad 4. To jeden z najlepszych modeli w portfolio marki, który ma oferować wszystko to, co najlepsze. Jako że czytam dużo książek, w tym sporo e-booków, to postanowiłem sprawdzić go w praktyce. Od kilku tygodni korzystam z niego wraz z żoną i czas wnioski przelać na wirtualny papier.

Najważniejsze pytanie, jakie należy sobie zadać to, czy czytnik jest wart niemałej przecież ceny 1299 zł? Mam nadzieję, że po lekturze tego tekstu będzie w stanie wyrobić sobie na ten temat opinię. Z pewnością jest to zakup, który należy dobrze przemyśleć, bo taką kwotą piechotą nie chodzi, nawet w przypadku obsesyjnych czytaczy.

W recenzji często będę porównywał PocketBooka do Kindle Paperwhite 5. Po pierwsze, bo prywatnie z niego korzystam i jest to dla mnie po prostu łatwiejsze. Po drugie i chyba ważniejsze, jest to jeden z najpopularniejszych czytników na rynku, który wciąż jest najczęściej polecanym we wszelkich zestawieniach. Oczywiście zdaję sobie sprawę z różnicy cenowej. Kindle jest niemal dwa razy tańszy i biorę to pod uwagę.

Specyfikacja PocketBook InkPad 4

PocketBook InkPad 4 to najnowsza propozycja w ofercie marki. Wyposażony jest między innymi w 7,8-calowy, dotykowy (pojemnościowy) ekran E-Ink Carta 1200, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1404 × 1872 piksele. Daje to zagęszczenie na poziomie 300 ppi. Ekran ma podświetlenie SmartLight z możliwością regulacji barwy iluminacji. Producent zapewnia, że urządzenie jest też wodoodporne (jest zgodne ze standardem IPX8). Oznacza to, że czytnik powinien przeżyć zanurzenie w wodzie do głębokości 1 metra. Natomiast oficjalna strona producenta wspomina nawet o zanurzeniu w słodkiej wodzie do 2 metrów i 60 minut.

Poza tym czytnik e-booków ma dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1 GHz, 1 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci wewnętrznej, z czego około 30 GB jest dostępne dla użytkownika. PocketBook InkPad4 oferuje ponadto WiFi, Bluetooth 4.0, głośniki mono, a także wyjście słuchawkowe, chociaż przez adapter USB-C. Wymiary urządzenia to 134 × 189,5 × 7,95 mm, a masa całkowita wynosi 265 gramów. Warto wspomnieć jeszcze o akumulatorze litowo-polimerowym o pojemności 2000 mAh.

Menu czytnika dostępne jest w kilku językach, w tym także po polsku. Urządzenie obsługuje wszystkie najważniejsze formaty plików, w tym: ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B, OGG, OGG.ZIP, MP3, MP3.ZIP. InkPad 4 ma też wgrane aplikacje, z czego najbardziej Polaków powinna interesować obsługa Legimi oraz Empik Go, czyli dwóch usług, w ramach których dostęp do e-booków mamy w ramach miesięcznego abonamentu. Poza tym ma też przeglądarkę internetową, Pasjansa, Sudoku, kalkulator czy też słownik.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)