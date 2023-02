Ważna aktualizacja czytników PocketBook. O tym musisz wiedzieć

Czytniki PocketBook korzystające z technologii E Ink dostaną ważną aktualizację. Pojawi się sporo ważnych i przydatnych funkcji, które poprawią komfort ich użytkowania.

Ciężko powiedzieć, że książki w klasycznym formacie odchodzą do lamusa, gdyż nadal społeczeństwo w dużym stopniu polega na papierze, jednak nie da się nie zauważyć wzrostu popularności wszelkiego rodzaju elektronicznych czytników. Jedną z bardziej znanych firm produkujących czytniki jest PocketBook, którzy właśnie zapowiedzieli aktualizację oprogramowania, przynoszącą wiele przyjaznych użytkownikowi zmian.

PocketBook - lista zmian w wersji oprogramowania 6.7

PocketBook udostępnił właśnie aktualizację oprogramowania do wersji 6.7 dla niektórych swoich modeli. Pojawiło się wiele zmian dotyczących strony audio urządzeń. Przede wszystkim, aktualizacja kodeków AptX, LDAC, AAC, SBC poprawia dźwięk audiobooków i muzyki na urządzeniach audio połączonych przez Bluetooth. Ponadto, pojawi się możliwość zamiany tekstu na mowę. Jest to szczególnie przydatne, gdy napotkamy nowe, nieznane nam dotąd słowo i chcemy dowiedzieć się, jak je poprawnie wymówić.

PocketBook poinformował również o pojawieniu się funkcji tłumaczenia notatek. Oznacza to, że czytając książkę w trybie słownika, nie odrywając się od lektury, będzie można w notatkach szybko zapisać nieznane słowa i ich tłumaczenie. Opcja „tłumaczenie notatek” jest dostępna w kilku wariantach: można zapisać tylko nieznane słowo lub słowo i jego tłumaczenie (jedno lub więcej). Użytkownicy mogą również dodać do nieznanego słowa własny opis kontekstu, w którym słowo zostało użyte. Oprogramowanie pozwala zarządzać tłumaczeniami notatek w aplikacji Notatki: można je sortować i filtrować lub eksportować do osobnego pliku.

W wersji oprogramowania 6.7 pojawi się również możliwość personalizacji gestów. Chodzi tu dokładnie o gesty dotknięcia i przesuwania oraz przeciągania. Strony podzielone są na 9 oddzielnych stref dotykowych, których dotknięcie wywoła konkretny efekt. Teraz będziemy mogli wybrać pozycję poszczególnych funkcji. Dodatkowo, pojawiła się możliwość konfiguracji gestów przesuwania i przeciągania.

Inne ważne aktualizacje oprogramowania w wersji 6.7:

dla książek w formatach PDF i DJVU: możliwość wyświetlenia obramowania strony, która była wyświetlana na poprzednim ekranie, płynniejszego przewijania dokumentów w tych formatach,

możliwość zmiany szybkości zamiany tekstu na mowę za pomocą osobnego gestu podczas czytania,

wskazówki dotyczące elementów interfejsu użytkownika podczas czytania w trybie słownika,

poprawa interfejsu użytkownika dla list treści i notatek: wygodniejsze zwijanie i rozwijanie listy notatek, otwieranie strony książki z notatką poprzez dotknięcie strzałki obok numeru strony,

poprawa algorytmów regulacji jasności i kontrastu dla ilustracji książkowych w formacie FB2.

sortowanie notatek na liście notatek do książek i sortować książki na liście książek z notatkami,

możliwość eksportu na inne urządzenia notatki z książki lub z grupy wybranych książek.

Wszystkie te ulepszenia i nowe funkcje są już dostępne w dla czytników PocketBook Era (w wersji 16 i 64GB) InkPad 3, InkPad 3 Pro, Touch Lux 5 i (niebawem) Touch HD 3. Producent pracuje nad tą wersją również dla modeli: InkPad Lite, InkPad X, Color i Touch Lux 4.

Źródło zdjęć: 123