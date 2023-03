To pierwsza taka sytuacja od 35 lat. Winyle triumfują

Płyty winylowe sprzedają się coraz lepiej. Co więcej, sprzedają się najlepiej od mniej więcej 35 lat.

Wszyscy wiemy, że co jakiś czas wraca moda na sprzęty retro. Wiele rozwiązań czy technologii, które w teorii powinny już dokonać żywota, nagle cieszy się coraz większą popularnością. Tak właśnie jest w przypadku płyt winylowych, które aktualnie sprzedają się rewelacyjnie.

Winyle sprzedają się lepiej niż CD

Po raz pierwszy od 1987 roku, czyli od 35 lat, płyty winylowe sprzedają się lepiej niż płyty CD, przynajmniej według raportu Recording Industry Association of America's (RIAA), który podsumowuje 2022 rok. Winyle sprzedały się w poprzednim roku w liczbie 41 mln egzemplarzy (poprawa o 17 proc. w porównaniu z 2021), a CD-ki w tym samym czasie osiągnęły pułap 33 mln (spadek o 18 proc.).

Jeszcze lepiej na korzyść winyli wygląda zestawienie kwot, które zostały wydane na ich zakup. Pod tym względem całkowicie deklasują one płyty CD w stosunku 1,2 mld do zaledwie 482,6 mln dolarów. Tym samym płyty winylowe odpowiadają aż za 71,2 proc. przychodów ze sprzedaży muzyki na nośnikach fizycznych, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych.

Jednak nadal to muzyka w formie cyfrowej dzieli i rządzi, osiągając sprzedaż na poziomie 15,9 mld dolarów, co stanowi aż 92,3 proc. przychodów z całego rynku muzycznego w USA. To zasługa przede wszystkim serwisów subskrypcyjnych, jak Spotify, Apple Music czy Tidal, które wygenerowały aż 10 mld dolarów przychodu.

