Spotify będzie nie do poznania. Oto nowości w aplikacji

Zorganizowana przez Spotify konferencja Stream On 2023 to drugie już tego typu wydarzenie, na którym byli obecni muzycy, autorzy piosenek, twórcy wideo oraz podcasterzy z całego świata. W Los Angeles na imprezie pojawiły się też gwiazdy, jak Ed Sheeran, Jennifer Lopez czy The Jonas Brothers.

Podczas wydarzenia Daniel Ek, założyciel oraz CEO Spotify, przedstawił dalszy kierunek rozwoju serwisu. Najważniejszą ze zmian jest odnowiony interfejs, który może się trochę kojarzyć z aplikacją TikTok. Nowy wygląd aplikacji i związane z nim funkcje będą wprowadzane stopniowo dla ponad 500 milionów aktywnych użytkowników z całego świata. Część rozwiązań trafi jednak tylko na wybrane rynki i ominie Polskę.

Dzięki nowej funkcji ekranu głównego na urządzeniach mobilnych użytkownicy będą mogli pionowo, jak w TikToku, przewijać wizualizacje związane z muzyką, podcastami lub audiobookami, co ma pomóc im odkrywać nowych artystów i utwory. Później wystarczy jedno kliknięcie, aby zapisać lub udostępnić ciekawe nagranie, wyświetlić podgląd wielu piosenek z listy odtwarzania lub albumu, przeczytać transkrypcje odcinków czy obejrzeć podcasty wideo.

W nowym interfejsie użytkownicy będą też mogli kliknąć wybraną kategorię, na przykład Muzyka lub Podcasty i Programy, aby przeglądać wizualne i dźwiękowe prezentacje list odtwarzania, albumów, podcastów i audiobooków dostosowanych do ich gustów.

Usprawnieniem ma być także Smart Shuffle, czyli nowy system sugestii dla playlist. Ta funkcja ma podsuwać spersonalizowane rekomendacje pasujące do klimatu oryginalnej listy odtwarzania.

Podobnie jak w przypadku muzyki, Spotify wprowadza funkcję autoplay dla podcastów – gdy skończy się słuchany właśnie odcinek, automatycznie rozpocznie się odtwarzanie kolejnego, który jest najbardziej dopasowany do preferencji użytkownika.

