To pierwsza taka płyta główna dla AMD. Jest na wypasie

Planowałeś złożyć mały zestaw komputerowy? Jesteś fanem procesorów AMD Ryzen 9000? Świetnie się składa, bo GIGABYTE przygotowało propozycję mITX.

Pod koniec 2022 roku na rynku debiutowały procesory AMD Ryzen 7000. Wśród nowości, które dostaliśmy znalazły się platformy z chipsetami z serii AMD 600 i gniazdem AM5. Pozwoliły one na dogonienie Intela i zaoferowały m.in. obsługę pamięci RAM DDR5 czy wstępne wsparcie interfejsu PCI Express 5.0.

Niedawno Czerwoni wraz z partnerami odświeżyli swoją ofertę wydając nowe płyty główne z chipsetami AMD X870 oraz X870E, które stworzono z myślą o serii AMD Ryzen 9000X3D. To bardziej ewolucja, aniżeli rewolucja. A tak się składa, że do sklepów trafia pierwsza propozycja dla małych PC.

GIGABYTE X870I Aorus PRO ICE to płyta główna w formacie Mini ITX, mogąca pochwalić się białą kolorystyką. Dostajemy tutaj 11-fazową sekcje zasilania (do 110 A) z fabrycznym radiatorem i 10-warstwowe PCB. Dla pamięci RAM DDR5 przewidziano dwa banki obsługujące prędkości do 8800 MT/s i pojemność do 128 GB.

Karty rozszerzeń możemy zamontować we wzmocnionym złączu PCI Express 5.0 x16. Dysponuje ono wygodnym systemem zwalniania, co niweluje potrzebę sięgania pod kartę graficzną. Dla nośników danych przewidziano dwa miejsca M.2 2280 - jedno PCIe 5.0 x4, jedno PCIe 4.0 x4 - oraz dwa porty SATA III.

Kodek dźwiękowy to topowy Realtek ALC4080, zaś kontroler sieciowy to bliżej nieokreślony Realtek 2,5 Gbps. Dopełnia to wbudowana karta sieciowa oferująca Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 5.4.

Panel I/O jest dość skromny, ale nowoczesny. Oferuje on dwa USB 2.0, dwa USB 3.2 Gen 1, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, jedno USB 4 z funkcją przesyłania obrazu, klasyczne HDMI, dwa porty audio, przycisk Q-Flash Plus oraz złącza antenowe z wygodnym systemem montażu.

Płyta GIGABYTE X870I Aorus PRO ICE pojawiła się już w sprzedaży za granicą. Sugerowana cena w Europie to 329 euro, czyli około 1429 złotych. To sporo, ale miniaturyzacja zawsze swoje kosztuje. A tutaj dodatkowo dostajemy dobre wyposażenie oraz oryginalną, białą kolorystykę.

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. własne