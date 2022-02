Rozbudowana płyta główna kosztująca tyle co cały zestaw komputerowy

EVGA Z690 DARK K|NGP|N to płyta główna dla procesorów Intel Alder Lake-S, która pozbawiona jest kompromisów. Stworzono ją z myślą o pokonywaniu rekordów w podkręcaniu (OC), a więc mowa o potężnej, chłodzonej sekcji zasilania, odwróconym sockecie, ekranach POST i fizycznych przyciskach na laminacie.

W sklepach dostępny jest ogrom płyt głównych zarówno pod procesory od Intela, jak i AMD. Jednak przeważnie topowych konstrukcji jest tylko kilka, po jednej, góra dwie na producenta. A i nie każda z firm się na to decyduje. Mowa o platformach będących pokazem umiejętności projektantów, gdzie nie ma prawie żadnych ograniczeń.

Płyta główna EVGA Z690 DARK K|NGP|N dostępna jest już w sprzedaży. Wyceniono ją na ponad 3000 złotych

Skierowane są one do najbardziej zapalonych entuzjastów, którzy potrafią i chcą wyciskać ze swoich komputerów ostatnie soki. Czy to hobbystycznie, czy zawodowo - overclockerzy, youtuberzy czy dziennikarze technologiczni. Tym samym tego typu płyty główne cechują się większą wytrzymałością, dostosowaniem do chłodzenia ciekłym azotem oraz dodatkami rzadko wykorzystywanymi przez zwykłych konsumentów.

Jedną z takich płyt jest EVGA Z690 DARK K|NGP|N, która właśnie trafiła do sprzedaży. Mowa o platformie w formacie E-ATX, której bazą jest 10-wasrtwowy laminat i 21-fazowa sekcja zasilania. Na VRM znalazły się potężne, żebrowane radiatory z dwoma dodatkowymi wentylatorami. Całość dopełnia metalowy backplate.

Znajdziemy tutaj dwa złącza dla pamięci RAM typu DDR5 o taktowaniu 6600(+) MHz, w topologii zwiększającej stabilność OC. Dla kart rozszerzeń przewidziano dwa wzmocnione złącza PCIe 5.0 x16, które są od siebie odsunięte tak by umożliwić konfigurację SLI czyli używanie kilku kart graficznych równocześnie.

W przypadku nośników danych mowa o ośmiu portach SATA III - sześć podpiętych do chipsetu, dwa do dodatkowego kontrolera ASMedia ASM1061 oraz trzech złączach M.2 22110 dla nośników NVMe PCI Express 4.0. Wisienką na torcie jest jeden port typu U.2 oraz fabryczne, metalowe radiatory dla SSD.

Zastosowany kodek dźwiękowy to topowy Realtek ALC1220, a w przypadku obsługi sieci mowa o dwóch 2,5-gigabitowych kontrolerach Intel i225-V i karcie Intel AX211 z obsługą łączności WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2.

Panel I/O w płycie głównej EVGA Z690 DARK K|NGP|N gości złącze PS/2 typu combo, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, przycisk Flash BIOS oraz Clear CMOS; złącza antenowe, dwa RJ-45, cztery USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2x2 typu C oraz sześć złączy audio (w tym jedno cyfrowe).

Opisywana płyta główna dostępna jest już do kupienia na oficjalnej stronie producenta w cenie 839 dolarów, czyli równowartości około 3319 złotych. Niedługo powinna trafić do innych sklepów. Należy jednak zakładać, że wycena EVGA Z690 DARK K|NGP|N w Europie będzie jeszcze wyższa.

Źródło zdjęć: EVGA

Źródło tekstu: oprac. własne