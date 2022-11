Biostar Z790A Silver to budżetowa płyta główna dla Intel Raptor Lake

Myślisz o zakupie procesora Intela? Kuszą Cie wydajne pamięci RAM nowej generacji? Nie chcesz wydawać dużo na płytę główną? Odpowiedzią jest Biostar Z790A Silver!

Procesory Intel Raptor Lake debiutowały na rynku ledwie chwilę temu, bo 20 października 2022 roku. Nowe jednostki względem rodziny Intel Alder Lake oferują nam więcej rdzeni i wątków oraz wyższe taktowania. Na szczęście procesory Intel 13. generacji cały czas wykorzystują gniazdo LGA 1700.

Biostar Z790A Silver to obsługa DDR5 w niskiej cenie

Oznacza to, że osoby decydujące się na nowe procesory Niebieskich mają do wyboru zarówno płyty główne z chipsetami Intel 600, jak i Intel 700. Jeśli interesuje Was nowsza platforma to mamy dobre wieści. Biostar pochwalił się właśnie budżetową propozycją wyposażoną w topowy układ Intel Z790.

Biostar Z790A Silver to płyta główna w formacie ATX wyposażona w socket LGA 1700 i obsługująca procesory Intel Alder Lake oraz Intel Raptor Lake. Mamy tutaj do czynienia z cyfrową sekcją zasilania wyposażoną w spory, żebrowany metalowy radiator.

Na czarnym laminacie znajdziemy cztery banki dla modułów RAM DDR5 o taktowaniu do 6400+ (OC) MHz i pojemności do 128 GB; wzmocnione złącze PCIe 5.0 x16; PCIe 4.0 x16 oraz dwa PCIe 3.0 x1. Dla nośników danych przewidziano sześć portów SATA III i trzy złącza M.2 - w tym jedno z dołączonym radiatorem.

Zastosowany kontroler sieciowy to Realtek RTL8125B, zaś na kodek dźwiękowy wybrano Realtek ALC1220.

Panel I/O gości przycisk BIOS Update, po jednym złączu HDMI i DisplayPort, pięć USB 3.2 Gen 2 typu A, jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 2.0, RJ-45 oraz trzy złącza audio.

Biostar Z790A Silver ma trafić w najbliższych tygodniach do polskich sklepów. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone. Ale producent reklamuje ten model jako "przystępny cenowo", co zresztą potwierdza specyfikacja.

