Powstało tylko 200 egzemplarzy. To najrzadsza konsola świata

Na początku lat 90., zanim powstało pierwsze PlayStation, Sony zgłosiło się do Nintendo. Dwie japońskie firmy miały podjąć się współpracy przy stworzeniu nowej konsoli.

Początkowo wszystko szło zgodnie z planem. Sprzęt został oficjalnie zapowiedziany. Powstały nawet egzemplarze prototypowe. Jednak firmy się pokłóciły i współpracę zerwały. Obu chyba wyszło to na dobre, bo dzięki temu powstało PlayStation. Nintendo również radzi sobie rewelacyjnie.

Najrzadsza konsola na świecie

Jednak urządzenie stworzone we współpracy Nintendo i Sony uchodzi dzisiaj za najrzadszą konsolę na świecie. Powstało podobno około 200 egzemplarzy, z czego do teraz przetrwało prawdopodobnie tylko kilka.

Jeden z nich znajduje się cały czas w posiadaniu Kena Kutaragi, byłego szefa Sony . Sprzęt miał okazję zobaczyć Julian Domanski, czym pochwalił się na X. Post co prawda został już usunięty, ale w Internecie nic nie ginie.

Tak naprawdę urządzenie trudno nazwać nową konsolą. W rzeczywistości było to coś w rodzaju przystawki do Super Nintendo, która wprowadzała obsługę płyt CD. To miało otworzyć przed sprzętem zupełnie nowe możliwości.