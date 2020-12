PlayStation 5 w złocie - dosłownie. Cena zwala z nóg.

Rosyjska firma jubilerska "Caviar" zaprezentowała światu konsolę PlayStation 5 w edycji "Golden Rock". To normalna konsola, ale pokryta warstwami złota. Dotyczy to również kontrolerów.

Caviar to firma, która nie po raz pierwszy wychodzi z taką propozycją - wcześniej prezentowała m.in. złocone smartfony. Dodam jeszcze, że jest to propozycja dla ludzi cierpiących na duży nadmiar gotówki. Cena PlayStation 5 Golden Rock nie została podana, ale wiemy, że obudowa została pokryta ośmioma warstwami 18-karatowego złota, którego wartość sama w sobie przekracza 45 tysięcy dolarów, czyli ponad... 160 tysięcy złotych! Warstwy te ułożone są we wzór inspirowany górami oraz rudą złota. Całość waży ponad 20 kg.

Zobacz: Caviar Cyberphone czyli iPhone 11 Pro dla fanów Tesli

Jak podkreśla Caviar, stworzenie "ozłoconej konsoli" wymagało bardzo zaawansowanej wiedzy jubilerskiej. Cóż, pozostaje nam wierzyć na słowo. Oczywiście poza elementami jubilerskimi w przypadku podzespołów mamy tu do czynienia z takim samym modelem, który można kupić w sklepie bez złota, ale za znacznie niższą cenę. Ja z kolei jestem bardzo ciekaw, czy znajdzie się nabywca Golden Rock?

Zobacz: Nowa konsola jest za droga? Są kraje, gdzie Xbox Series X i PlayStation 5 kosztują dużo więcej

