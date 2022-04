Pada DualSense do PlayStation 5 zaktualizujesz nawet bez konsoli

Jeśli korzystacie z kontrolera DualSense do PlayStation 5, to od teraz możecie go aktualizować nawet bez dostępu do konsoli.

PlayStation otwiera się na PC-ty

Sony przez wiele lat olewało rynek PC. Na komputery nie wychodziły żadne gry tworzone przez studia należące do Japończyków. Gracze nie doczekali się też oficjalnej obsługi kontrolerów czy to DualShock, czy też DualSense. To jednak zaczyna się zmieniać.

Od kilku lat PlayStation wprowadza swoje największe hity na komputery. Dzisiaj gracze PC-towi bez problemu mogą uruchomić God of War, Horizon Zero Dawn czy Days Gone, chociaż wszystkie zadebiutowały długo po tym, jak były dostępne na konsolach. Ostatnio pojawiły się też plotki o oficjalnej obsłudze DualSense na komputerach, co miałoby sporo sensu, biorąc pod uwagę coraz częstsze premiery gier PlayStation Studios.

DualSense na PC

Okazuje się jednak, że PlayStation potajemnie pracowało nad jeszcze jedną rzeczą — aplikacją do aktualizowania kontrolera DualSense. Od teraz posiadacze pada mogą wgrać do niego najnowszą wersję oprogramowania, bez podłączania go do PS5. To oczywiście ukłon w stronę wszystkich tych, którzy kontroler używają do grania w gry na komputerze, bo dzięki temu nie będą musieli kursować między PC-tem i konsolą. Appka poinformuje Was też o dostępności nowej wersji firmware'u.

PC players can now update their DualSense wireless controller with the latest firmware from Windows 11 and select Windows 10 devices, without connecting to a PS5. Details: https://t.co/PF5E3VnoXM pic.twitter.com/PF2ASo8Fw6 — PlayStation (@PlayStation) April 20, 2022

Szkoda, że kontroler nadal nie jest oficjalnie obsługiwany w systemie Windows. Da się to obejść, instalując odpowiedni program, ale i tak brakuje wtedy kilku funkcji. Poza tym zwykłe plug and play byłoby po prostu dużo wygodniejsze.

